Pößneck: Anbau einer Gartenlaube gerät in Brand

Auf einem Grundstück an der Kleingartenanlage Wald in Pößneck-Nord ist es in der Nacht zum Sonntag zu einem Brand gekommen.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Pößneck mitteilte, sei sie um 23:58 Uhr am Samstag alarmiert worden. Im Bereich An den Kuhteichen habe der Anbau einer Laube in Brand gestanden. Die Flammen hätten nach dem Eintreffen der Feuerwehr schnell erstickt werden können. Die Kameraden seien mit drei Fahrzeugen vor Ort gewesen. Routinemäßig waren auch Beamte der Polizeiinspektion Saale-Orla vor Ort. Angaben zum Sachschaden gehen weit auseinander Nach Angaben der Polizeiinspektion Saale-Orla sei vermutlich ein „unsachgemäßer Umgang mit noch zu heißer Asche“ die Ursache des Brandes gewesen. Nutzer der Häuschens hätten offenbar nichtabgelöschte Verbrennungsrückstände in einem Papierbehälter entsorgt, hieß es auf Nachfrage dieser Zeitung. „Fremdeinwirkung“, wie es polizeilich hieß, demnach Brandstiftung sei auszuschließen. Geht die Polizei von einem Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro aus, meinten Kleingärtner am Sonntagvormittag, dass hier allenfalls von wenigen hundert Euro die Rede sein könne. Menschen oder Tiere wurden, nunmehr übereinstimmenden Angaben zufolge, nicht verletzt.