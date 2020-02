Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Pößneck: Auf der Altenburg ist die Winterruhe der Ehrenamtlichen genauso relativ wie der Winter

Seit einigen Wochen ist der Pößnecker Teil des Orlataler Zechsteinriffkomplexes, die Altenburg, besucherfreundlich ausgeschildert und die ersten Anfragen nach Führungen durch Pößnecker Gästeführer sind schon eingegangen. Dass solche Führungen wie auch individuelle Spaziergänge auf diesem Kuppelriff gefahrlos stattfinden können, ist ein Verdienst der Pößnecker Altenburgfreunde.

Diese Gruppe innerhalb des Vereines für Heimatgeschichte Pößneck zählt inzwischen etwa 30 Mitstreiter. Die Männer und Frauen befinden sich noch in der Winterruhe, wobei diese Ruhe genau so relativ ist wie dieser Winter auch. So ist Rolf Kesting als Kopf der Interessengemeinschaft nahezu täglich auf seiner Altenburg, aber auch Rolf Bräutigam und weitere Altenburgfreunde sind bei dem eher frühlingshaften Wetter immer wieder auf dem Pößnecker Hausberg anzutreffen. Zu tun gibt es immer was.

Mal sind fremde Helfer im Einsatz, die Ansprechpartner und Unterstützung benötigen. Dann sind die nächsten Schritte für die ab März wieder beginnenden Arbeitseinsätze abzusprechen. Gemeinsam mit den Ehepaaren Margit und Rolf Bräutigam sowie Brigitte und Siegbert Würzl war Rolf Kesting dieser Tage spontan vor Ort, um das Plateau von hohem Bewuchs zu befreien, um dem einst vorhandenen Trockenrasen mit seinen besonderen Pflanzen und Tieren Raum zu schaffen.

Und tatsächlich, da und dort sprießen die ersten Pflänzchen in Richtung der wieder ankommenden Sonnenstrahlen. Einem dunkelrot blühenden Schwarzen Nieswurz scheint die Veränderung zu gefallen, er blüht, und nur einige Meter entfernt breiten sich die jetzt ebenfalls in leuchtend gelber Blüte stehenden Winterlinge weiter aus.

Die Wege sind dank des milden Winters noch in Ordnung. „Aber, nach einem Regen und grundsätzlich bei Feuchtigkeit ist Vorsicht geboten“, lautet Kestings Hinweis. Mehr Sicherheit könnte möglicherweise durch eine sparsame Schotteraufbringung erreicht werden, ist ein weiterer Gedanke.

Auf Nachfrage wird erklärt, dass Totholz an einigen Stellen absichtlich liegen bleibt, an anderen entfernt werden müsste. Letztgenanntes wäre eine Aufgabe, die beispielsweise Schulklassen oder andere Vereine im Sinne eines Beitrag für ihre Heimatstadt leisten könnten, meinen die Altenburgfreunde.

Im großen Kreis werden sich die Altenburgfreunde am 21. März wieder zum Arbeitseinsatz treffen. Da wird es darum gehen, dem immer wieder neu aufkeimendem Wildwuchs Einhalt zu gebieten.