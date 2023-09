Pößneck: Auf einen Kaffee mit der Polizei

Pößneck. Thüringer Polizei erstmals mit dem niedrigschwelligen Bürgerkontaktangebot „Coffee With A Cop“ im Saale-Orla-Kreis unterwegs.

Am Freitag, 29. September, wird auf den Pößnecker Wochenmarkt „auf einen Kaffee mit der Polizei“ eingeladen. Das kündigt die Landespolizeiinspektion Saalfeld an.

„Wollten Sie schon immer Mal bei einem Kaffee ungezwungen mit den Polizistinnen und Polizisten ins Gespräch kommen? Die eine Frage stellen, die Ihnen immer wieder in den Sinn kommt, wenn Sie einen Streifenwagen sehen? Oder einfach herausfinden, wer die Frauen und Männer in der Uniformen sind und was sie täglich leisten?“

Beratung zu verschiedenen Betrugsmaschen

Mit diesen Sätzen wird an einen größeren Stand in die Breite Straße gelockt, an welchem mehrere Ordnungshüter und ein Kaffee-Dienstleister in der Zeit zwischen 10 bis 14 Uhr zur Verfügung stehen werden.

In Pößneck und im Saale-Orla-Kreis setzt die Polizei erstmals das in mehreren Bundesländern gepflegte niedrigschwellige Kontaktformat „Coffee With A Cop“ um. Die Aktion wird von der Stadt Pößneck unterstützt.

Speziell älteren Leuten wird präventive Beratung zu verschiedenen Betrugsmaschen vom Enkeltrick bis zum Schockanruf angeboten.