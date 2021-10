Pößneck: Beethovenabend im Schützenhaus

Pößneck. Konzertpianist und Musiklehrer Lothar Färber aus Pößneck bringt am 15. Oktober zwei gegensätzliche Klaviersonaten des musikalischen Genies zu Gehör.

Heute in einer Woche, am 15. Oktober um 20 Uhr, ist es soweit. Im Pößnecker Schützenhaus wird das coronabedingt zweimal abgesagte Klavierkonzert „Beethoven – der Held meiner Kindheit und Jugend“ von Lothar Färber nachgeholt, mit welchem ursprünglich auf dem Wege eines Rathauskonzertes im Frühjahr 2020 der 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven (1770-1827) gefeiert werden sollte.

Das Leitmotiv des Konzertes ist nicht zufällig ausgewählt. Färber erlebte ab seinem fünften Lebensjahr im Schützenhaus, damals noch Kreiskulturhaus, klassische Musik, weil ihn seine Mutter zu den Anrechtskonzerten der Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt mitnahm. Zu Hause stand auch ein Klavier und in der Familie wurde immer irgendwie musiziert. In der 4. Klasse wurde er vom Klassenlehrer zu einem Musiklehrer geschickt, weil aufgefallen war, dass der Junge ohne gezielte Ausbildung und ohne Notenkenntnisse schon erstaunliche Fähigkeiten besaß.

Klavierlehrer und Crossover-Musiker

So drehte sich immer mehr im Leben Färbers um die Musik. Anfangs spielte er ausschließlich Klassik, später erweiterte sich sein Repertoire. Heute gilt der Klavierlehrer der Pößnecker Kreismusikschule als Crossover-Musiker, der sich genauso im Pop und im Blues heimisch fühlt wie in der Klassik. So, wie er selbst die Musik lebt, so vermittelt er diese Begeisterung auch an seine Schüler.

Seit rund zehn Jahren gibt Lothar Färber eigene Konzerte. Und so war früh klar, dass es im Beethovenjahr ein musikalisches Angebot in Pößneck geben muss. Ludwig van Beethoven ist bekanntermaßen ein genialer, aber gewiss kein leicht zu spielender Komponist, und so erarbeitete sich Lothar Färber ein Konzertprogramm, an welchem er mindestens 200 Stunden am heimischen Klavier gefeilt hat. Nicht nur Musikfreunde können sich sicher vorstellen, welch besondere Schwierigkeit der Solist nun meistern muss, denn die erarbeiteten Stücke schlummern seit fast anderthalb Jahren in Kopf und Körper.

Färber ist eben auch Musiklehrer und das kommt den hoffentlich vielen Konzertgästen zu Gute, denn er wird sowohl zum Komponisten als auch zu den vorbereiteten Stücken Erläuterungen vortragen. Konkret werden aus den 32 Klaviersonaten Beethovens zwei bekannte, aber sehr gegensätzliche Werke zu hören sein, die „Pastorale“ und die sogenannte „Mondscheinsonate“. Damit will Färber die emotionale Wucht und Mannigfaltigkeit der Kompositionen sowie das Genie Beethovens sichtbar werden lassen. Die Veranstaltung richtet sich bewusst auch an ein junges Publikum, was sich im eher symbolischen Eintrittspreis von drei Euro für Jugendliche bis 18 Jahren niederschlägt.

Karten gibt es nur in Pößneck und nur an der Schützenhaus-Vorverkaufsstelle Stadtbad. Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit. Beachtet werden sollten die aktuellen Infektionsschutzregelungen.