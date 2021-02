Pößneck: Bewegte Bilder statt Massen in Bewegung

Einen Osterspaziergang wird es in Pößneck auch in diesem Jahr nicht geben. Das teilte der Verein für Heimatgeschichte Pößneck mit, der diese heimatkundliche Wanderung in den Frühling seit 1995 gemeinsam mit der hiesigen Goethe-Gesellschaft, Wanderfreunden und dem Kulturamt der Stadt Pößneck organisiert.

Der Osterspaziergang musste wegen Corona schon im vergangenen Jahr abgesagt werden. Vor dem Hintergrund der aktuellen Infektionsschutzbestimmungen sei eine vernünftige Vorbereitung der Veranstaltung mit jährlich hunderten Teilnehmern nicht möglich. Zudem wisse derzeit keiner, ob und unter welchen Umständen sie am 2. April beziehungsweise Karfreitag, dem planmäßigen beziehungsweise traditionellen Termin, stattfinden darf.

Fünfzehnminütiger Kurzfilm mit den schönsten Ecken der Stadt

Dennoch soll es zum Karfreitag ein Angebot des Vereines für Heimatgeschichte und seiner Partner geben. Statt Menschenmassen in Bewegung sollen bewegte Bilder erlebt werden können.

Geplant ist ein etwa fünfzehnminütiges Video mit dem Motto „27. Pößnecker Osterspaziergang“ in der Art des Kurzfilmes, der in den Tagen vor Weihnachten zum Pößnecker Lichterfest produziert wurde. Die Dreharbeiten sollen Anfang bis Mitte März stattfinden. Die virtuelle Wanderung soll dann ab 2. April, 9 Uhr, im Internet abgerufen werden können.

Heimatkundler und Stadtführer wollen in dem Kurzfilm einige der schönsten Ecken der Stadt vorstellen. Die eine oder andere Kameraschwenk soll auch malerischen Stadtrandgebieten gewidmet werden. Produziert wird das Video von Roy Media aus Pößneck.

Zur Finanzierung der Produktionskosten wurde eine zweckgebundene Spendensammlung gestartet. Zuwendungen sind auf dem Konto des Vereines für Heimatgeschichte Pößneck mit der IBAN DE71 8305 0505 0000 0314 88 und dem Verwendungszweck „Spende 27. Osterspaziergang“ willkommen.

Der Verein für Heimatgeschichte Pößneck wurde 1992 gegründet. Nach Wolfgang Hempel und Hans Walter Enkelmann steht ihm seit 2015 Antonie Lau vor.