Pößneck: Bohlendecke zwecks Restaurierung ausgebaut

Iststand und Zielvision des als Denkmal geschützten Wohn- und Geschäftshauses Marienplatz 4 in Pößneck

Pößneck. Digitaler Denkmalstag stellt in Pößneck etwa das Ensemble Marienplatz 4/Obere Johannisgasse 6 näher vor.

Den Tag des offenen Denkmals 2020, der an diesem Sonntag und bundesweit vor allem digital gefeiert wird, nimmt die Stadt Pößneck zum Anlass, um auf die Geschichte und die Perspektiven dreier Gebäude aufmerksam zu machen. Es handelt sich in zwei Fällen um Investitionen beziehungsweise um mehrjährige Projekte, die am Ende sicher das Stadtbild weiter verschönern werden, sowie um ein beispielhaft saniertes Wohn- und Geschäftshaus, das im Detail weiterentwickelt werden soll.