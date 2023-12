Pößneck: Chirurgische Notfallversorgung werktags von 8 bis 18 Uhr wird im neuen Jahr fortgesetzt

Pößneck. Was die chirurgische Rund-um-die-Uhr-Versorgung in Pößneck angeht, wird seitens der Thüringen-Kliniken von „Gesprächen auf einem guten Weg“ berichtet.

Eine chirurgische Notfallversorgung inklusive D-Arzt steht in den Räumlichkeiten der Notaufnahme auf dem Gelände des Pößnecker Krankenhauses auch über den Jahreswechsel hinaus werktags zwischen 8 bis 18 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen zwischen 9 bis 13 Uhr zur Verfügung. Damit können in den genannten Zeiten weiterhin Verletzungen nach kleineren Unfällen versorgt werden. Das teilten die Saalfelder Thüringen-Kliniken mit. Ursprünglich hatten sie diese Leistungen nur bis Jahresende zugesichert.

Die in Pößneck wiederholt geforderte chirurgische 24-Stunden-Notaufnahme ist indes noch nicht sichergestellt, bestätigten die Thüringen-Kliniken auf Nachfrage dieser Zeitung. „Die Gespräche mit allen am Verfahren Beteiligten, zum Beispiel mit dem Gesundheitsministerium und der Kassenärztlichen Vereinigung, sind auf einem guten Weg“, wird Kliniken-Geschäftsführer Thomas Krönert in der Mitteilung zitiert. Ziel der Thüringen-Kliniken sei es, in Pößneck „dauerhaft ambulante chirurgische Notfälle medizinisch zu versorgen“.

Chirurgie-Patienten, die einer stationären Behandlung bedürfen, werden offiziell seit 1. Oktober in Saalfeld behandelt. „Die Thüringen-Kliniken stellen sicher, dass Patienten für eine stationäre Behandlung koordiniert an die geeignete Fachabteilung im Klinikverbund oder an die akutstationäre Infrastruktur des nächsten Maximalversorgers weitergeleitet werden“, heißt es in der Mitteilung.