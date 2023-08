Pößneck: Comedy-Schwergewicht auf der Bühne des Schützenhauses

Pößneck. Es ist von einem vollen Körpereinsatz des Künstlers auszugehen, verspricht die Einladung zur Veranstaltung.

Markus Maria Profitlich gehört zur Riege jener deutschen Unterhaltungskünstler ersten Rangs, die sich auf der Bühne des Pößnecker Schützenhauses so wohl fühlen, dass sie gern wiederkommen.

Nach 2017 trifft das Comedy-Schwergewicht am 15. September zum zweiten Mal seine Fans aus der Stadt und der Umgebung. Die Show beginnt um 20 Uhr.

An die Kotschau bringt den dreifachen Gewinner des Deutschen Comedy-Preises eine Jubiläums-Tour, die unter seinem alten und griffigen TV-Motto „Mensch Markus“ steht.

„Drei-Sterne-Koch der Unterhaltung“

Der mittlerweile 63 Jahre alte und an Parkinson erkrankte „Drei-Sterne-Koch der Unterhaltung“ serviere „mit feiner Zunge und unter Einsatz seines ganzen Körpers das Beste, das seine Gag-Küche in den letzten 35 Jahren gezaubert hat“, heißt es in der Einladung zu dieser Veranstaltung.

Versprochen wird „ein Abend voller Geschmacksexplosionen, zubereitet in der Tradition von Jerry Lewis, Heinz Erhardt und Monty Python“. Markus Maria Profitlich wird hierbei von einigen „Beiköchen“, wie es heißt, unterstützt.

Karten gibt es an allen Vorverkaufsstellen des Pößnecker Schützenhauses.