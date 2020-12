Pößneck: Das Jahr klingt mit einem Essen aus dem Schiefen Eck aus

Pößneck Rund 80 Bestellungen wurden am Silvesterabend in der Gaststätte abgeholt

Am Silvesterabend ist die Gaststätte Schiefes Eck in Pößneck normalerweise gut besucht. In zwei Durchgängen werden die Gäste an festlich gedeckten Tischen verköstigt. Heiko Lehrmann, der mit seiner Frau Janet das Wirtshaus betreibt, trägt dem Anlass entsprechend ein silberglitzerndes Hemd. In diesem Jahr ist sein Outfit hingegen schlichter, denn Gäste können aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht begrüßt werden. Die Küche im Schiefen Eck bleibt trotz dieses Umstandes am letzten Abend des Jahres nicht kalt – es wird Essen zum Mitnehmen angeboten. Frisch zubereitet werden etwa Schnitzel mit Würzfleisch, nach Zigeuner Art oder mit Campingions, Filettöpchen und Wildlachs. „An Silvester gibt es immer viel mit Überbackenem. Wir haben uns dementsprechend Gerichte überlegt, die unserer Erfahrung nach immer gut gehen“, sagt Heiko Lehrmann.

Rund 80 Bestellungen wurden im Vorfeld getätigt. „Wir haben am Sonntag unser Menü für Silvester online gestellt. Am Montag stand das Telefon kaum still, weil viele gleich angerufen haben“, berichtet Janet Lehrmann.

Mit Schnitzel und Wildlachs einen schönen Abend gemacht

Karla Rabold ist um 17 Uhr der erste Gast, der am Silvesterabend sein Essen im Schiefen Eck abholt. Sie hatte Wildlachs, Schnitzel mit Champignons, Ofensuppe und Dessert bestellt. „Es ist einfach super, dass das angeboten wird. Man muss sich so nur an den Tisch setzen und kann essen und muss nicht erst in der Küche stehen. Wir wollen es uns heute ein bisschen schön machen, es ist gerade so schon schwer genug“, sagt sie. Ihre Bestellung wandert in den mitgebrachten Korb, einen „Guten Rutsch“ wünscht man sich, bevor es wieder in die heimischen vier Wände geht.

„Es blutet einem schon ein bisschen das Herz als Gastwirt, weil man sich normalerweise viel Mühe gibt, das Gericht schön auf dem Teller anzurichten. Jetzt muss man das Essen in einer Styropor-Assiette mitgeben. Aber es geht eben gerade nicht anders“, sagt Heiko Lehrmann. Man sei froh, zumindest auf diese Weise, etwas anbieten zu können. Denn: „Wir haben einen Auftrag gegenüber unseren Gästen“, betont er.

In den vergangenen Monaten viel Solidarität erfahren

Nicht zuletzt, weil man in den vergangenen Monaten von den Gästen viel Solidarität erfahren habe.So habe man an den Sonntagen, an dem ein Mittagsangebot unterbreitet wurde, durchschnittlich 120 Essen verkauft. Ebenso sei die Nachfrage an Weihnachten groß gewesen. „Da haben wir 750 Klöße geformt“, berichtet Heiko Lehrmann. Großen Zuspruch habe außerdem die Aktion der Rosenbrauerei erfahren, bei der es in fünf Pößnecker Gaststätten zu jedem Essen eine Flasche Bier kostenlos dazu gab. „An dem Sonntag haben wir die doppelte Menge Essen verkauft“, so Heiko Lehrmann.

Viele hätten jedoch nicht nur regelmäßig Bestellungen aufgegeben, sondern sich auch auf weiteren Wegen erkenntlich gezeigt. Zu Weihnachten hätten Gäste etwa kleine Geschenke mitgebracht. Auch wurde zum Telefon gegriffen, um den Wirtsleuten ihr Lob für das Essen zu übermitteln. „Das beflügelt und man weiß, warum man weitermacht“, unterstreicht Heiko Lehrmann.

Doch auch wenn der Außer-Haus-Verkauf bisher „ganz gut gegangen“ sei, bleibe die derzeitige Situation für die Gastwirte eine Misere. „Es tut schon weh, wenn man daran denkt, dass das nicht alle überstehen werden“, sagt Heiko Lehrmann.