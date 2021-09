Pößneck: Defa-Kinotag ist am Samstag nur mit 3G-Auflagen möglich

Pößneck. Auswirkungen der Corona-Warnstufe 1 im Saale-Orla-Kreis auf das Schützenhaus und das Stadtbad in Pößneck.

Zum Donnerstag hat der Saale-Orla-Kreis die Corona-Warnstufe 1 erreicht. „Das hat bedauerlicherweise Auswirkungen auf das Programm des Schützenhauses und die Aktivitäten im Stadtbad“, teilte Nils Leucht, Geschäftsführer der kommunalen Stadtmarketing Pößneck GmbH, am Donnerstagmittag auf Anfrage mit.

Demnach findet der für Samstag, 2. Oktober, angekündigte Defa-Kinotag zwar statt. „Die Vorstellungen können aber nur unter Einhaltung der 3G-Auflagen durchgeführt werden“, so Leucht. Mal abgesehen vom Mund-Nasen-Schutz außer am Platz und der Einhaltung von Abständen bedeutet das vor allem, dass nur Geimpfte, Genesene und Getestete eingelassen werden. Wer keinen entsprechenden Nachweis vorlegen könne, dem werde vor Ort im Schützenhaus gegen eine Materialkostenerstattung von zwei Euro ein Nasenabstrich-Schnelltest angeboten. „Eigene Schnelltests können mitgebracht und vor Ort durchgeführt werden“, merkt Leucht an. Im Hinblick auf die Nachmittagsvorstellung betont er zudem: „Für Kinder unter sechs Jahren ist keine Testung nötig.“

„Moritz in der Litfaßsäule“ und „Die Flucht“

Vorgeführt werden am Sonnabend zwei Defa-Produktionen – ab 15.30 Uhr der in Pößneck gedrehte Kinderfilmklassiker „Moritz in der Litfaßsäule“ von 1983 und ab 19.30 Uhr der Krimi „Die Flucht“ von 1977 mit dem jungen Armin Mueller-Stahl und mit Erfurt als Kulisse. Die Schnell- und Selbsttests vor Ort sind ab 14.30 Uhr beziehungsweise 18.30 Uhr möglich.

Das Stadtbad komme um die 3G-Regeln auch nicht herum. „Der Zutritt darf nur geimpften, genesenen oder getesteten Personen unter Vorlage entsprechender Nachweise gewährt werden“, fasst Leucht zusammen. Anders als im Schützenhaus, habe man im Stadtbad aber weder räumliche noch personelle Kapazitäten für Schnelltests, so dass in diesem Fall keine angeboten werden.

