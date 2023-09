Pößneck: Demo zum Erhalt des Krankenhauses

Am Montag wird vor dem Pößnecker Krankenhaus demonstriert..

Pößneck. Der CDU-Landtagsabgeordnete Christian Herrgott meldet nach anonymen Demo-Aufrufen eine ordnungsgemäße Kundgebung an.

In Pößneck kommt es am Montag zu einer „Demonstration für den Erhalt des Pößnecker Krankenhauses“. Die Standkundgebung im Hohen Gässchen und auf dem Platz vor dem Standort Pößneck der Thüringen-Kliniken wurde vom CDU-Landtagsabgeordneten Christian Herrgott angemeldet. Das bestätigte er auf Anfrage dieser Zeitung.

Herrgott reagierte damit nicht zuletzt auf einen seit Tagen kursierenden anonymen Demo-Aufruf im Zusammenhang mit dem Krankenhaus. Offenbar sollten die AfD-gesteuerten Spaziergänger am Montag von ihrer üblichen Route abweichen und durch das Hohe Gässchen laufen.

Vertreter aus Politik und Gesellschaft ergreifen das Wort

Um am Krankenhaus Eventualitäten zu vermeiden, die den Anliegen der Allgemeinheit abträglich seien, habe er eine ordnungsgemäße Demo ohne Aufzug angemeldet, so Herrgott. Damit könnten sich auch diejenigen Einheimischen beteiligen, die in den vergangenen Tagen im Zweifel waren, ob sie dem anonymen Demo-Aufruf folgen sollten.

„Wir demonstrieren am Montag für den Erhalt des Pößnecker Krankenhauses mit einer 24-Stunden Notaufnahme“, konkretisierte Herrgott. Er nannte den Pößnecker Bürgermeister Michael Modde, den UBV-Kreistags- und Stadtratsfraktionsvorsitzenden Wolfgang Kleindienst und den Pößnecker CDU-Chef Matthias Creutzberg als Unterstützer seiner Initiative. Er geht davon aus, dass auch weitere „Vertreter aus Politik und Gesellschaft“ die Gelegenheit nutzen und das Wort ergreifen werden.

Ist denn mit Wortmeldungen von Krankenhausmitarbeitern zu rechnen? „Es werden und wollen welche an der Demo teilnehmen, sie werden aber wohl nichts öffentlich sagen, um nicht in einen Loyalitätskonflikt mit ihrem Arbeitgeber zu geraten“, antwortete Herrgott.

Fahrzeuge möglichst weit weg vom Krankenhaus abstellen

Er betont, dass für die Demonstranten keine Parkplätze zur Verfügung stehen, und bittet sie, ihre Fahrzeuge möglichst weit weg vom Krankenhaus abzustellen. Als Versammlungsleiter merkt Herrgott außerdem an: „Auf der Versammlung ist das Mitführen von Glasflaschen und Dosen sowie von Hunden untersagt.

Am Rande der Demo kann man sich an der Unterschriftensammlung der CDU Saale-Orla und der Stadt Pößneck zum Erhalt des Pößnecker Krankenhauses mit einer dauerhaften Aufrechterhaltung der 24-Stunden-Notaufnahme beteiligen. Bislang seien bereits hunderte Menschen aus Pößneck und Umgebung mit ihrem Namen für die nachhaltige Sicherung des Standortes Pößneck der Thüringen-Kliniken eingetreten.

