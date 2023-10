Pößneck: Eckhaus wird zwangsversteigert

Der Wernburger Weg 36 in Pößneck ist zur Zwangsversteigerung ausgerufen.

Pößneck. Zwei benachbarte Grundstücke in Pößneck kommen demnächst unter den Hammer.

Das Wohn- und Geschäftshaus in der Ecke Wernburger Weg/Friedrich-Engels-Straße in Pößneck ist am Amtsgericht Rudolstadt zur Zwangsversteigerung ausgeschrieben.

Das 1896 errichtete und längere Zeit schon leerstehende Gebäude auf einem 200 Quadratmeter großen Grundstück mit der Adresse Wernburger Weg 36 wird am 20. Februar 2024 zum Preis von 4500 Euro aufgerufen.

Noch weniger wert ist nach Ansicht des Amtsgerichtes Rudolstadt das benachbarte, oberhalb stehende Gebäude Wernburger Weg 38 auf einem immerhin 1579 Quadratmeter großen Grundstück, welches schon am 30. Januar 2024 ab einem Euro ebenfalls per Zwangsversteigerung zu haben wäre.