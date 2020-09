Pößneck: Ehemaliger Felsenkeller wird zu einem „Schmuckstück“

Pößneck. Tommy Kleiber zeigt die Fortschritte im ehemaligen Felsenkeller in Pößneck, wo im Februar zehn Kinder und Jugendliche einziehen sollen.

Mit einem zufriedenen Gesichtsausdruck läuft Tommy Kleiber durch die Räume des ehemaligen Felsenkellers, Am Teichrasen, in Pößneck. Schon seit 2018 sei man auf der Suche nach einem Objekt gewesen, weil der Mietvertrag für die Wohngruppe in Langenorla auslief. Der Diakonieverein Orlatal kaufte schließlich das leerstehende Gebäude für etwa 175.000 Euro. „Im Februar wollen wir einziehen“, sagt Tommy Kleiber.