Pößneck: Ehrenamtliche legen Grundlagen für Blütenflor an der Bundesstraße

Pößneck. Feuchtigkeit und Kälte schreckt Mitglieder und Freunde des Vereines Pößneck attraktiver nicht ab.

Dem Aufruf des Vereines Pößneck attraktiver zur diesjährigen Blumenzwiebelpflanzaktion folgten am Samstagvormittag überwiegend die eigenen Mitglieder, was wohl an der Kälte in Kombination mit Regen lag.

„Wann, wenn nicht jetzt?!“ wurde für die hartgesottenen Ehrenamtlichen zur Devise des Tages.

Die etwa 2000, vom Pößnecker Obi-Baumarkt gespendeten Blumenzwiebeln müssen schließlich vor dem Frost in den Boden.

Lena mit Mutti Eva Neubert waren fürs Mischen der Sorten zuständig. Im Schutz der Turmhaube hatten sie gut lachen.​ ​ Foto: Hartmut Bergner / OTZ

Nur so können sich alle Pößnecker ab dem kommenden Frühjahr am erweiterten Blütenflor entlang der B 281 erfreuen und Durchreisende Lust auf eine Pause im offensichtlich farbenfrohen Pößneck bekommen.

Die Blumenzwiebelpflanzaktion fand nun zum 16. Mal statt.