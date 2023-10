Pößneck: Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

In Pößneck ist es zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus gekommen.

Pößneck. Diebe schlagen am helllichten Tag zu. Was die Polizei bisher dazu sagt:

Am Dienstag, 10. Oktober, wurde in Pößneck in der Hohen Straße in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen.

Die Täter schlugen, Angaben der Polizei zufolge, am helllichten Tag zwischen 11 und 14.30 Uhr zu.

Aus dem Treppenhaus und den Kellern des nicht näher genannten Mehrfamilienhauses wurden Bekleidungsgegenstände sowie Werkzeuge entwendet.

„Der oder die unbekannten Täter konnten unentdeckt entkommen“, so die Landespolizeiinspektion Saalfeld.

Ermittler suchen Zeugen

Angaben über die Höhe des angerichteten Sachschadens, den Wert des Diebesgutes und die Anzahl der betroffenen Familien wurden nicht gemacht.

Die Ermittler der Polizeiinspektion Saale-Orla, die unter Telefon 03663-4310 erreichbar wären, suchen eventuelle Zeugen dieses Einbruchsdiebstahls.