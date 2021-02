Pößneck: Eiszapfen sind schön, aber auch schön gefährlich

Allein an mehreren Wohn- und Geschäftshäusern in der Pößnecker Fußgängerzone gibt es Eiszapfen-Vorhänge, die jederzeit auf die Passanten stürzen könnten.

Sie geben schöne Fotomotive ab, sind aber auch schön gefährlich – die Eiszapfen an Dachrinnen, Fenstersimsen und anderen Gebäudefassadenteilen. Beim gegenwärtigen Frost wachsen sie sehenden Auges. Damit steigt aber auch die Gefahr, dass sie ohne Vorwarnung herabfallen und hierbei Passanten verletzen könnten. Allein in der kurzen Pößnecker Fußgängerzone waren dieser Tage an mehreren Wohn- und Geschäftshäusern richtige Eiszapfen-Vorhänge zu beobachten. Schnee-Blog: Herzinfarktrisiko beim Schneeschippen – Thüringen nähert sich Kälterekord