Pößneck: Endspurt im Bad am Wald, Neustart im Stadtbad

Pößneck. Für Schwimmhalle und Sauna gelten zunächst allerdings nur reduzierte Öffnungszeiten.

Am Montag, 28. August, öffnet nach einer verlängerten Sommerschließung sowie verschiedenen Wartungs-, Reparatur- und Reinigungsarbeiten das Stadtbad Pößneck wieder seine Türen. Für Schwimmhalle und Sauna gelten zunächst allerdings nur reduzierte Öffnungszeiten.

So sind Gäste in der kommenden Woche am Montag und Dienstag von 14.30 bis 20 Uhr willkommen, am Mittwoch und Freitag von 6 bis 20 Uhr sowie am Donnerstag von 10 bis 20 Uhr. Die Sauna ist am Montag und Dienstag ab 14.30 Uhr und von Mittwoch bis Freitag ab 10 Uhr geöffnet. Am Stadtfestwochenende ist das Stadtbad geschlossen.

Ab dem 4. September gelten dann die „normalen Öffnungszeiten“ mit Betrieb an allen sieben Tagen der Woche wie zuletzt, so die bäderbetreibende kommunale Stadtmarketing Pößneck GmbH. Es wird auch darauf aufmerksam gemacht, dass montags nur noch Frauen in die Sauna eingelassen werden.

Die erste Saison des Bades am Wald nach der Wiedereröffnung endet am 3. September.