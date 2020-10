Pößneck: Essen im Stadtmuseum wie zu Caesers Zeiten

Im und am Pößnecker Stadtmuseum 642 duftet es am Dienstagmittag nach Gewürzen, süßen Speisen und frischgekochtem Getreidebrei. Denn in dieser Woche ist die Bildungsstätte Schauplatz für ein besonderes Ferienprojekt. In Kooperation mit der Friedrich-Schiller-Universität Jena, gefördert durch Bundesmittel, werden die Teilnehmer unter dem Motto „Mehr als Brot und Wein: Antike Ess- und Trinkkultur erleben“ ins alte Rom entführt.

Pädagogin und Projektverantwortliche Stefanie Adler steht auf einer improvisierten Küche im Außengelände des Museums und bereitet einen Getreidebrei. Rote Bohnen, Zwiebeln, Knoblauch und Hirse kochen in einem Topf. „Das nennt sich puls“, erklärt sie. Und bezeichnet es als eine Art Nationalgericht der antiken römischen Gesellschaft.

Karamellisierte Datteln, verfeinert mit Nüssen stehen als Nachspeise bereit. Moretum, ein Quark-Feta-Aufstrich, wird mit Fladenbrot dazu gereicht. Eltern, Großeltern und natürlich die Kinder schnippeln, brutzeln und rühren was das Zeug hält.

Ein wenig aus dem Rahmen fällt ein süßer Buchweizen-Milchbrei, denn das Rezept stammt aus dem Mittelalter, wie die elfjährige Sophie Dietzel erklärt. Stolz erklärt sie, wie sie das Süppchen zusammengestellt hat. Sie deckt den Tisch im Außenbereich des Museums und freut sich auf das Mahl. „Ich will das Zuhause mal nachkochen“, sagt sie.

Zu Gast in der Töpferwerkstatt

Dazu würde man verdünnten Wein reichen, doch der Kinder wegen ist es nur Traubensaft geworden. Es sind außerdem tönerne Schalen und Teller zu sehen, um ein authentisches Gefühl zu vermitteln. „Hm, das schmeckt!“, ist zu hören.

Im Rahmen des Projekts sind die großen und kleinen Interessierten am Montag in der Töpferwerkstatt von Ulvhild Einsiedel zu Gast gewesen. Dort konnten die Teilnehmer Schalen formen. Am Mittwoch steht die antike Festkultur im Mittelpunkt, dabei wird historische Kleidung für ein kleines Theaterstück angezogen.

Und so bereiten zum Ende der Woche hin die Teilnehmer eine eigene Führung und Ausstellung vor. Die Ergebnisse werden fotografisch und per Video dokumentiert – für eine Sonderschau im März 2021.

Vom 13. März bis 16. Mai 2021 wird die Ausstellung „Brot, Bier und Wein – Esskultur von der Antike bis heute“ zu sehen sein. Die Eröffnungsveranstaltung mit antikem Essgelage im Museumsinnenhof soll am 13. März 2021 um 17 Uhr starten.