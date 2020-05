Foto: Privat (Name ist der Redaktion bekannt)

Das Dankeschön an die ehrlichen Finder.

Pößneck. Die Finder, die in Pößneck ein Ostergeschenk im Fundbüro abgaben, haben ein kreatives Dankeschön erhalten.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Pößneck: Fantasievolles Geschenk als Dank für Ehrlichkeit

Die Familie Schröter/Zigan verlor am Ostermontag 100 Euro auf dem Radweg in Schweinitz. Das Geld, das die zweijährigen Zwillingsmädchen Luise und Leonie von ihrer Oma als Ostergeschenk bekommen hatten, wurde im Fundbüro der Stadt Pößneck von ehrlichen Findern abgegeben und kam so zu seinen eigentlichen Besitzern zurück (Ausgabe vom 23. April).

Die Familie kündigte damals an, sich für so viel Aufrichtigkeit erkenntlich zeigen zu wollen und hielt Wort, wie unsere Redaktion in einer E-Mail erfuhr.

„Wir waren ja glücklich, dass der Umschlag dank einer Fundbüronotiz an die Besitzer übergeben werden konnte. Am 1. Mai überbrachte uns die junge Familie ein fantasievolles Bastelgeschenk, über welches wir sehr erfreut waren – für uns alle war es gleichzeitig verbunden mit einem frohen persönlichen Kennenlernen“, schrieben die ehrlichen Finder, die gerne weiterhin anonym bleiben möchten.