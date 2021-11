Pößneck: Für das Stadtbad gilt ab heute die 2G-Regel

In der Fensterfront des Stadtbades Pößneck spiegelt sich die Umgebung.

Ab dem heutigen Freitag gelten für Besucher des Pößnecker Stadtbades die 2G-Regeln.

So müssen die Gäste einen Impf- oder Genesungsnachweis vorlegen. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren müssen ein negatives zertifiziertes Testergebnis – Antigen-Schnelltest, nicht älter als 24 Stunden – oder den aktuellen Nachweis der Teilnahme an der Schul-Testung vorlegen.

Frauen und Männer, die sich nicht impfen lassen können, müssen ein ärztliches Attest und einen negativen Test mitführen.

Kinder unter sechs Jahren sind von der Nachweispflicht befreit.

Auflagen wie der Mindestabstand von 1,50 Metern und die Erfassung persönlicher Daten zwecks Kontaktnachverfolgung gelten fort. Auszüge aus dem Infektionsschutzkonzept des Stadtbades sind unter www.poessnecker-baeder.de zu finden.

Die Umsetzung der 2G-Regel bei den Besuchern werde nicht so das Problem sein, gab Nils Leucht als Geschäftsführer der bäderbetreibenden Stadtmarketing Pößneck GmbH zu verstehen. Bereits in den vergangenen Wochen seien größtenteils Geimpfte oder Genesene zum Schwimmen gekommen. Problematischer könnte die Anwendung von 2G in der Personaleinsatzplanung werden.