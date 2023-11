Pößneck: Goethe-Gesellschaft lädt zu einem etwas anderen Blick ins Saaletal ein

Pößneck. Was in der nächsten Veranstaltung des Kulturvereines zu hören ist:

Der nächste Vortragsabend der Goethe-Gesellschaft Pößneck lenkt die Aufmerksamkeit der Interessierten auf das Saaletal.

Johann Wolfgang von Goethe hatte nämlich 1779 die damals verwahrlosten Dornburger Schlösser bei seinen Reisen als Minister des Herzogs Carl August von Sachsen-Weimar-Eisenach entdeckt.

Die malerische Landschaft faszinierte ihn und er wohnte dort, wann immer er im Amt Dornburg zu tun hatte. In ihren Mauern arbeitete er an seiner „Iphigenie“, an „Faust“ und an „Egmont“, nicht zuletzt ersann er dort seine „Dornburger Gedichte“.

Urspüngliche Königspfalz

Helga Spath, Gästeführerin der Dornburger Schlösser, weiß nun zu berichten, dass die Aura des Ortes nicht nur Goethe, sondern noch manch anderen Dichter inspiriert hat. Wer genau welche Werke auf der ursprünglichen Königspfalz zu Papier gebracht hat, erzählt sie nun am Donnerstag, 16. November, um 19 Uhr in der Aula des Gymnasiums am Weißen Turm.

Es ist der vorletzte 2023er Termin der Goethe-Gesellschaft Pößneck.

Die heitere Jahresabschluss des Kulturvereines wird am 8. Dezember ab 19 Uhr im Saal des Lehrlingswohnheimes gefeiert.

Das 2024er Programm mit weiteren informativen Vorträgen und unterhaltsamen Veranstaltungen soll demnächst bekanntgemacht werden.