Pößneck: Gummientenrennen für guten Zweck auf der Kotschau

Pößneck. Prämiert wird die schnellste und die schönste Ente. Die Details der Kinder- und Erwachsenenbelustigung zum diesjährigen Pößnecker Stadtfest.

Zum diesjährigen Pößnecker Stadtfest wird es wie schon in den vergangenen Jahren ein Gummientenrennen auf der Kotschau geben. Die mittlerweile vielerorts gepflegte Kinder- und Erwachsenenbelustigung soll nebenbei einem guten Zweck dienen, welchen man später je nach Höhe der Einnahmen aus den Teilnahmebeiträgen näher definieren will.

Dem veranstaltenden Pößneck attraktiver e. V. zufolge, werden die Gummienten am 3. September, dem Stadtfestsonntag also, um 13 Uhr am Kotschautempel ins Rennen geschickt. Ziel ist die Brücke vor der Berufsschule. Mitglieder und Freunde des Vereines sorgen dafür, dass alle Badeenten ihr Ziel erreichen und keine als Plastikmüll im Bach zurückbleibt.

Die Wettbewerbsenten können im bereits gestarteten Vorverkauf oder am Stand des Vereines erworben werden, der am 2. September in der Breiten Straße stehen wird. Die Vorverkaufstellen sind:

- Sekretariat der Berufsschule;

- Morgner Immobilien;

- Buchhandlung Arthur Müller

- Buchhandlung Am Markt;

- Stoffladen Ingvelde Schmidt.

Kurzentschlossene werden am Stadtfestsonntag zwischen 12 bis 12.30 Uhr auch direkt am Kotschautempel bedient.

„Es können nur die Enten mit den Startnummern erworben werden, die auf den jeweiligen Listen der Verkaufsstellen stehen“, sagt der Vereinsvorsitzende Frank Mylius zu den Spielregeln. Wer noch sein Tierchen mit einer sichtbaren Startnummer aus früheren Jahren habe, könne dieses nach der Registrierung am Kotschautempel natürlich wieder starten lassen – die Teilnahmegebühr ist in diesem Fall geringer. „Jede Ente darf natürlich nach Lust und Laune drapiert und veredelt werden“, so Mylius.

Gehofft wird auf eine dreistellige Zahl an Wettbewerbsenten. Foto: Frank Mylius / Archiv

Auf der Liste des Vereines stehen bereits 48 Rennenten. Jedem der acht Kindergärten in der Stadt werden jeweils sechs Enten gesponsert, die für die jeweilige Einrichtung an den Start gehen. Ziel des Vereines sei wie immer eine dreistellige Zahl an Wettbewerbsenten. Die müssen am 3. September spätestens 30 Minuten vor dem Start am Kotschautempel abgegeben sein. Man kann sie nach dem Erwerb aber auch beim Verkäufer belassen, damit sie vom Verein eingesetzt werden.

„Prämiert werden natürlich wieder die schnellsten und – in würdiger Form natürlich vor dem Start – auch wieder die schönste Ente“, resümierte Mylius.