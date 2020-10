Pößneck: Helfer willkommen auf der Altenburg

Hinweisschilder auf der Altenburg in Pößneck.

Pößneck. Die Altenburgfreunde laden zum letzten Arbeitseinsatz in diesem Jahr.

Am Samstag, 17. Oktober, ab 9 Uhr findet ein Arbeitseinsatz der Altenburgfreunde auf der Altenburg in Pößneck statt. Treffpunkt ist wie immer der Garagen­komplex Altenburgring in Pößneck-Süd.

Beim letzten diesjährigen Arbeitseinsatz im Naherholungsgebiet seien leichte Wege- und Flächen­pflegearbeiten geplant. Helfer sollten passende Garten­geräte mitbringen sowie für den eigenen Arbeits- und auch Infektionsschutz sorgen.

Neue Freiwillige aus Pößneck und Umgebung, insbesondere jüngere Leute, seien unter den Altenburgfreunden wie immer willkommen. Nähere Informationen gibt es bei Rolf Kesting, Telefon 03647/41 44 95, oder Rolf Bräutigam, Telefon 03647/42 00 63.