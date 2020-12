Ralf Klitzpera, Inhaber der Rosen-Apotheke in Pößneck, hat genügend FFP2-Masken vorrätig.

Pößneck/Neustadt/Triptis. Apotheken in und um Pößneck sehen sich für geplante kostenlose Abgabe gerüstet.

Pößneck: In der Stammapotheke nach Masken fragen

Ein kleines Kontingent der FFP2-Schutzmasken, die nach Ankündigung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ab Dienstag für Risikogruppen in den Apotheken kostenlos erhältlich sein sollen, hat Christoph Meißer, Inhaber der Neuen Apotheke in Neustadt, vorrätig. „Wir haben eine Hochrechnung für Dezember versucht und schauen jetzt erst einmal, wie die Nachfrage so ist“, sagt er. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenfreien Corona-Liveblog