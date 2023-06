Pößneck: Jeder rechnet anders

Marius Koity über den Besitzerwechsel bei einem markanten Gebäude im Herzen der Stadt.

Auf die Berichterstattung über Spenden und Sponsoring von Banken und Energieversorgern reagieren Leser immer wieder mit Kommentaren, wonach Sparkasse, Stadtwerke & Co. lieber ihre Preise senken sollten, statt Geld für Dinge zu verschenken, die nur wenigen Menschen nützen würden. Und als sich die kommunale Grundstücks- und Wohnungsgesellschaft Pößneck/Triptis mbH (GWG) vor ein paar Jahren erstmals Details ihrer Immobilienkäufe entlocken ließ, hatte sich ein Leser aus Pößneck-Ost die Mühe gemacht, einmal auszurechnen, wie viel Kaltmietzins er pro Jahr gespart hätte, wenn die GWG auf die millionenteuren Anschaffungen verzichtet und das scheinbar übrige Geld unter den Bestandsmietern verteilt hätte.

Nun, bei der einen oder anderen öffentlich gemachten Vereinsförderung diverser Institutionen zweifle ich auch an der Nachhaltigkeit und Verhältnismäßigkeit. Kunden oder auch Steuerzahler, die ihr Geld verschwendet sehen, sollten sich da ruhig melden, manchmal wirkt’s.

Bei den Immobilienkäufen der GWG sind die Dinge allerdings etwas anderes gelagert. Mit den Erträgen der an Land gezogenen Renditeobjekte werden etwa Modernisierungen auch in solchen Mietshäusern quersubventioniert, die nicht so viel abwerfen. Vor allem aber ist es eine Lehre der Zeit seit 1990, dass sich nicht jeder auswärtige Immobilienbesitzer seinem Eigentum im Orlatal verpflichtet sieht. Und bis heute nicht überwunden ist in Pößneck die Angst, dass sich – wie 2003 beim Schützenhaus – Rechtsextremisten oder ein sonstiges wenig imageförderndes Klientel Prestigeobjekte schnappen könnten.

Es ist schon gut so, dass sich künftig die GWG um den Markt 9 kümmert. Das Engagement der kommunalen Wohnungswirtschaft hat dem Pößnecker Stadtkern noch nicht geschadet, ganz im Gegenteil.