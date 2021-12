Pößneck/Jena: Ein tierisch-hübsches Kinderbuch von der Suche nach dem Glück

Pößneck. Die aus Pößneck stammende und in Jena lebende Autorin und Illustratorin Dorothee Eva Herrmann geht der Frage nach, was wirklich glücklich macht.

Was macht mich wirklich glücklich? Diese Frage stellt sich jeder Mensch wohl irgendwann oder auch immer wieder. Ob auch Tiere bewusst nach ihrem Glück suchen können? Jenes im neuen Bilderbuch „Das Glücksschwein sucht das Glück“ der aus Pößneck stammenden Autorin und Illustratorin Dorothee Eva Herrmann kann das.

Das Borstentier hetzt durch die Großstadt und bringt allen Menschen Glück. Doch nie hat es mal selber Schwein. Aber was wünscht es sich überhaupt?

OTZ-Newsletter für den Saale-Orla-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die anderen Glücksbringer, denen es begegnet, haben klare Vorstellungen vom Glück. Der Marienkäfer wünscht sich, zum Mond zu fliegen. Die Glücksfee träumt davon, angebetet zu werden. Und dem Schornsteinfeger schwebt ein Luxusleben auf Hawaii vor.

Unser Glücksschwein will hingegen nur schweinegerecht leben: „Ich wünsche mir eine Matschpfütze. Einen Trog dran mit Futter drin. Im Stall ein paar Tiere für einen Schwatz. Über mir den blauen Himmel und einen Birnbaum. So!“

Ein Teil des Buchverkaufserlöses wird einem Gnadenhof gespendet

Nachdem sie fünfzehn Jahre in Berlin gelebt hat und nun in Jena zu Hause ist, weiß Dorothee Eva Herrmann, wovon sie schreibt. Die 48-jährige Kreative erzählt: „Vielleicht steckt ein wenig vom Glücksschwein in mir, wie in so vielen von uns. Wir wollen Gutes tun, aber überlasten uns. Fragen wir uns eigentlich oft genug: Bin ich am richtigen Ort? Lebe ich weitestgehend ‘artgerecht’? Tue ich das, was mich erfüllt? Als ich ins grüne Jena zog, fühlte ich mich gleich viel wohler und blühte regelrecht auf. Und dann bin ich noch meiner inneren Berufung gefolgt. Auch wenn dieser Weg steinig ist, führt er doch sicher zum Glück, soviel kann ich sagen.“ Aber Glück, so zeigt es das Bilderbuch für kleine und große Leser auf humorvolle Weise, sieht für jeden Menschen anders aus.

Das neue Buch. Foto: OTZ

Für die vielseitige Autorin und Künstlerin bedeutet es Glück, wenn Kinderaugen dank ihres Buches leuchten. Erschienen ist es im September im Calme Mara Verlag aus Bielefeld, der eng mit einem Gnadenhof verbunden ist. „Ohne zu zögern, gaben die Mitarbeiter dem traurigen Schwein ein Zuhause – ich bin noch vollkommen im Glückstaumel“, fasst Dorothee Eva Herrmann die Zusammenarbeit mit den Herausgebern zusammen. „Ein Kinderbuch schreiben und gleich auch illustrieren zu dürfen, welches mir so am Herzen liegt, das ist wirklich ein großes Glück!“, ergänzt sie. Ein Teil des Buchverkaufserlöses wird übrigens dem Gnadenhof gespendet.

Kontakt zum heimatlichen Pößneck nie unterbrochen

Dorothee Eva Herrmann kennen ihre Pößnecker Schulkameradinnen und -kameraden mit dem Vornamen Dörte. Sie ist vielerorts als Dorofee unterwegs und vor fünf Jahren war ihr vergönnt, in der allerersten Sonderausstellung des neuen Pößnecker Stadtmuseums eine Auswahl ihrer künstlerischen Arbeiten vorzustellen. Seit der Jahrtausendwende hat sie unter anderem mehrere eigene Bücher sowie Lyrik, Kurzprosa und Essays in Anthologien, Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht, für die Illustration von Kinderbüchern verantwortlich gezeichnet, einige Preise und Stipendien erhalten.

Mit ihren Geschichten vom Glücksschwein war sie schon auf der Bundesgartenschau 2021 in Erfurt unterwegs, wo sie im Glücksfee-Kostüm sowohl Kindern als auch Erwachsenen Momente des Glücks spenden konnte. Diese kann man sich nun auch mit dem hübschen 32-seitigen Band gönnen, welcher Eltern und Großeltern zum Vorlesen für Kinder ab vier Jahren sowie Erstlesern empfohlen wird.

Wer das Glücksschwein-Buch mit einer persönlichen Widmung der Autorin haben möchte, sollte sie per Mail an hallo@dorothee-eva-herrmann.de kontaktieren. Näheres über die gebürtige Pößneckerin kann unter www.dorothee-eva-herrmann.de nachgelesen werden.