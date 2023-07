Jetzt soll für die Schwarze Brücke in Pößneck Plan B zum Einsatz kommen

Pößneck. Bauamtsleiter: „Wir müssen eine Entscheidung treffen, sonst droht eine Sperrung der Brücke.“ Wie der schlimmste Fall verhindert werden soll.

Die Stadt Pößneck will ihre Schwarze Brücke über den Bahngraben nicht mehr sanieren. Stattdessen soll die Fußgängerbrücke komplett ausgetauscht werden. Entsprechende Pläne bestätigte Bauamtsleiter Frank Bachmann in einem Gespräch mit dieser Redaktion.

Die Sanierung sei nicht wirtschaftlich, heißt es aus der städtischen Verwaltung. Das liege nicht so sehr an der Holzbrücke selbst, die sich für geschätzte 285.000 Euro erneuern ließe, sondern an den Kosten der bahngerechten Baustellenabsicherung sowie der Bahnstreckensperrungen mit Schienenersatzverkehr. Diese Extras würden sich allein bei einer Mindestsanierungsdauer von zwei Monaten auf 100.000 bis 200.000 Euro summieren. Mit etwas Pech könnte die Instandsetzung also eine halbe Million kosten. „Für dieses Geld bekommen wir eine neue Brücke“, fasste Bachmann zusammen.

Haltbarkeit von bis zu 100 Jahren

So soll die nächste fußläufige Verbindung zwischen der Weißer- und der Jahnstraße keine Holzbrücke mehr, sondern ein wartungsarmer „Aluminiumüberbau“ sein. Eine solche Fertigteilkonstruktion sei, wenn es soweit ist, mit einem Schwerlastkran quasi über Nacht, jedenfalls ohne teure beziehungsweise nennenswerte Störungen des Bahnverkehrs einsetzbar.

Für eine Alu-Brücke spreche auch die geschätzte Lebensdauer von bis zu 100 Jahren. Bei der Holzbrücke drohe es, dass man in zwanzig bis dreißig Jahren wieder mit viel Geld ran müsse. Nur in der Anschaffung sei die Alu-Brücke teurer – 350.000 Euro lautet eine Schätzung. Mit allem Drum und Dran wäre man nach jetzigem Stand bei Kosten von etwa 415.000 Euro.

Lothar Albert, 85, wohnt in der Wohlfarthstraße und nutzt die Schwarze Brücke – wie so viele Senioren aus Pößneck-Süd – regelmäßig. Er ist gespannt, wie es da nun weiter geht. Foto: Marius Koity / OTZ

„Unterm Strich ist ein Ersatzneubau langfristig besser für Pößneck“, fasste Bachmann zusammen. So wird dem Stadtrat seitens der städtischen Verwaltung der Vorschlag unterbreitet, auf die Sanierung der Holzbrücke zu verzichten und stattdessen Plan B freizugeben. Die Mehrkosten könnten im städtischen Haushalt gut abgefangen werden. Entscheiden wird das kommunale Parlament in der am Donnerstag stattfindenden Sitzung.

„Wir müssen eine Entscheidung treffen, sonst droht uns früher oder später eine Sperrung der Brücke, was auch keine Lösung ist“, sagte Bachmann. Im Gespräch mit dieser Redaktion erinnerte er daran, dass das Objekt im November 2019 bei der letzten Prüfung die Note 3,5 auf einer Skala von 1 bis 4 erhalten habe, was die Bauzustandsnote „ungenügend“ bedeute. Das wiederum heißt, dass „die Standsicherheit und/oder Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigt oder nicht mehr gegeben“ sei, so die entsprechende technische Richtlinie.

Barrierefreiheit nicht umsetzbar

Wenn denn der Stadtrat grünes Licht für die Alu-Brücke geben sollte – wie schnell wäre sie da? „Das können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht genau sagen“, antwortete Bachmann. Im Falle eines Falles sei davon auszugehen, dass die Fertigteile im Laufe des kommenden Jahres geliefert werden könnten. „Es gibt da verschiedene Hersteller, auch deutsche“, so der Bauamtsleiter nach einer entsprechenden Recherche. Brückenbauwerke aus hochfesten Aluminiumlegierungen seien so speziell nicht, man finde mittlerweile vielerorts welche.

Wenn, dann soll die neue Brücke mit allenfalls geringen Anpassungen in die jetzigen Fundamente links und rechts des Bahngrabens hinein passen. Die aktuelle Nutzbreite von 2,40 Meter soll beibehalten werden. Die Rutschsicherheit soll mit einer Polyurethanbeschichtung gewährleistet werden.

Das neue Bauwerk soll ansonsten keine Bogenbrücke mehr sein, sondern eher gerade von Nord nach Süd führen. Hierfür werde man Anpassungen an den beiden aktuellen Brückenköpfen beziehungsweise an den jeweiligen Treppenkonstruktionen vornehmen. Vielleicht mit dem Ziel der Barrierefreiheit? „Nein“, antwortete Bachmann. „Ein paar Stufen werden wegfallen, mehr wird nicht zu machen sein.“

Die Alu-Brücke wäre die vierte Schwarze Brücke in Pößneck. Die erste wurde 1870/1871 mit der Eisenbahnlinie Gera-Saalfeld über den Bahngraben geschlagen. Das reine Holzbauwerk, das vom schwarzen Lokomotivenruß den Namen erhielt, wurde 1951 abgerissen und gleich mit einer Stahlkonstruktion ersetzt. Als diese nicht mehr zu halten war, wurde 2001/2002 die heutige dritte Schwarze Brücke als Einfeld-Holzbrücke gebaut.

Liebe, solche und solche: Brückenromantik am Beispiel Pößneck