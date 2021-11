Pößneck: Kinder probieren sich in jahrtausendealtem Handwerk aus

Pößneck. Lehrreiches Keramik-Projekt der Grundschule Am Rosenhügel Pößneck.

Was ist eigentlich Ton? Woher kommt er und was kann man damit tun? Mit diesen Fragen und ganz viel Neugier besuchten Schülerinnen und Schüler der Grundschule Am Rosenhügel Pößneck diese Woche das Stadtmuseum in Pößneck.

„Die Museumspädagogen Anna Dünkel und Beate Sickel nahmen die Kinder mit auf eine Zeitreise, auf die Spuren der Keramik in ihrer Heimatstadt“, teilt Grundschullehrerin Evelyn Reimann mit. „Begeistert erkundeten die Schüler, wie aus einfach geformten Schalen aus Ton über viele Jahrhunderte das heute bekannte und aufwendig verzierte Porzellan wurde. Dabei hatten die Lernenden einiges bereits einmal gesehen – entweder in Omas Sammlung oder auf Spaziergängen über die Felder um Pößneck, wo auch heute noch viele Scherben aus Porzellan gefunden werden können.“

Nach der Theorie kommt die Praxis

Während des Museumsbesuches konnten die Schülerinnen und Schüler aus Pößneck-West nicht nur Neues über die Geschichte der Keramik lernen, sie sollten auch selbst in den Genuss kommen, mit Ton zu arbeiten. Unter der Leitung von Töpferin Ulvhild Einsiedel durften sich Mädchen wie Jungen in dem jahrtausendealten Handwerk probieren und ein eigenes Schälchen herstellen, welches anschließend mit Mustern verziert wurde. „Auch wenn dies nicht immer leicht war, so konnte jeder am Ende des Museumsbesuches stolz auf eine selbst getöpferte Schale blicken“, resümiert Evelyn Reimann.

Die schwerste Aufgabe für die kleinen Töpfer sei wohl das Warten gewesen. Denn die Schale ist ja erst dann vollendet und kann erst dann mit nach Hause genommen werden, wenn der Ton getrocknet und gebrannt ist.

Das Projekt wurde betreut vom Büro „Kulturagent*innen Thüringen“, das wiederum unterm Dach der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Thüringen steht. Ziel ist, bei Schülern die Neugier für Kunst und Kultur zu wecken sowie kreative Fähigkeiten zu fördern.