Pößneck: Kleines Ersatz-Stadtfest unter Auflagen genehmigt

Die Dead Flowers – hier zur 2018er Kneipentour in Pößneck vor Vater's Gaststätte – wollen am 6. September zum Sommersonntag in der Stadt wieder erblühen.

In Pößneck darf am 6. September ein „Sommersonntag in der Stadt“ als kleiner Ersatz für das infektionsschutzbedingt abgesagte Stadtfest gefeiert werden. Darüber informierten am Mittwochmorgen die städtische Kulturamtsmitarbeiterin Katharina Zoller, bei der die Fäden der Veranstaltung zusammenlaufen, und Bürgermeister Michael Modde (parteilos).