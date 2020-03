25 Tonnen-Kran im dritten Versuch in Pößnecker Heiligengasse gebracht

Der Kran wurde von der Breiten Straße in die Heiligengasse gebracht.

Pößneck. In Pößneck wurde am Freitagnachmittag ein schwerer Kran in die Heiligengasse gebracht.

Mitarbeiter des Lonitz Baumaschinenservice aus Tanna versuchten am Freitagnachmittag unter schwierigen Bedingungen, einen etwa 25 Tonnen schweren Baukran von der Breiten Straße in Pößneck in die Heiligengasse zu bewegen.

Immense Schwierigkeiten ergaben sich durch das Baugerüst, welches in der Gasse steht. Mit dem dritten Versuch konnte das Team den Kran präzise an dessen Platz an der Stadtmauer bringen. Die Stadt Pößneck lässt derzeit das denkmalgeschützte Bindersche Kaufhaus sanieren.

