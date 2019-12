Pößneck lässt sich Zeit mit dem Haushalt für 2020

Der Haushalt 2020 der Stadt Pößneck wird vielleicht erst im kommenden Frühjahr beschlossen werden können. Ohnehin wollen Bürgermeister Michael Modde (parteilos) und seine Kämmerin Julia Dünkel erst zur Sitzung des Stadtrates vom 6. Februar einen Entwurf vorlegen. Das teilten sie in Gesprächen mit dieser Zeitung mit.

„Wir wollen zum einen das Ergebnis der Jahresrechnung 2019 abwarten, zum anderen schauen, wie hoch am Ende die Kreisumlage ausfällt“, sagte Modde. Außerdem sei das mit dem Jahreswechsel in Kraft tretende neue Thüringer Sportfördergesetz, wonach Vereine kommunale Anlagen kostenfrei nutzen sollen, ein noch nicht abschätzbares Kostenrisiko. Schließlich sei er gespannt, was aus den Versprechungen von Rot-Rot-Grün wird, die Kommunen finanziell zu unterstützen, so der Bürgermeister.

„Wir brauchen keine neuen Investitionsförderpakete“, richtete Modde gen Erfurt. „Wir brauchen Gelder, die uns zustehen, um unsere Verwaltungskosten decken zu können“, sagte das Stadtoberhaupt.

Mit der Kämmerin ist er sich einig, dass die kommunalen Steuern nicht weiter erhöht werden sollen. Eine weitere Anhebung der Gewerbesteuer würde die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Pößneck beschädigen. Und Grundsteuererhöhungen müssten schon gewaltig sein, damit es nennenswert zu Mehreinnahmen kommen könne.

Was ist mit den Rücklagen? „Diese dürfen nur für Investitionen in Anspruch genommen werden“, erinnert Dünkel. Die Umsetzung langfristig geplanter städtischer Vorhaben des nächsten Jahres sei gesichert.

Im Ernstfall sei über alles zu reden

Modde hofft, dass sich im Kreistag doch noch eine Mehrheit für die Senkung der Kreisumlage auf 43 Prozent findet – wir berichteten. Denn Pößneck müsse schon in diesem Jahr mehr Geld nach Schleiz überweisen, als die Stadt durch Gewerbesteuern einnehme. „Wir setzen für die Kreisumlage jetzt schon Schlüsselzuweisungen ein – das kann doch nicht sein!“, sagt der Pößnecker Bürgermeister.

„An irgendwelche Schließungen wie in Zeulenroda-Triebes, wo die städtische Musikschule dicht gemacht werden sollte, haben wir noch nicht gedacht“, resümierte Modde. Der größte Posten sogenannter freiwilliger Leistungen sei in Pößneck die Finanzierung des Freizeitzentrums, merkte er auf Nachfrage an. Wenn das Geld aber nicht reichen sollte, um bei den Verwaltungsaufgaben die schwarze Null zu erreichen, und nur darum gehe es, „werden wir über alles reden müssen“, stellte Dünkel fest.