Pößneck: Machetenmann aus der Nacht zum Donnerstag ist wieder auf freiem Fuß

Beispiel einer Machete: Eine Waffe dieser Art war am späten Mittwochabend in einem Fall der häuslichen Gewalt in Pößneck im Spiel.

Pößneck. Häusliche Gewalt ufert in Pößneck aus. Das ist passiert:

Häusliche Gewalt uferte am Mittwoch gegen 22.30 Uhr in der hinteren Turmstraße nahe des Wernburger Weges in Pößneck zu einer „Bedrohungslage“ aus, wie die Landespolizeiinspektion Saalfeld am Donnerstagmorgen eine vorher schon veröffentlichte Meldung dieser Zeitung bestätigte.

Demnach hatte sich ein 24-Jähriger mit einer Machete bewaffnet und im Badezimmer eines Mehrfamilienhauses verschanzt. Zuvor habe er sich mehreren Personen gegenüber, darunter auch mindestens ein Kind, aggressiv verhalten. Auch von Polizisten habe er sich nicht beeindrucken lassen.

Verletzt wurde niemand

Beamte der Einsatzunterstützung Saalfeld und der Polizeiinspektion Saale-Orla aus Schleiz hätten es letztlich geschafft, den 24-Jährigen zu überwältigen und festzunehmen. Wie die Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei auf Nachfrage dieser Zeitung schon in der Nacht bestätigt hatte, wurde im Laufe des rund einstündigen Einsatzes niemand verletzt. Ein Spezialeinsatzkommando, wie es in der Nacht kolportiert wurde, sei nicht vor Ort gewesen.

Bei dem 24-Jährigen sei ein Atemalkoholwert von mehr als 1,5 Promille festgestellt worden, so die Landespolizeiinspektion weiter. Ein Drogenvortest sei negativ gewesen.

Rücksprache mit einem Richter

Der 24-Jährige sei in der Nacht einem Arzt vorgestellt und danach im polizeilichen Gewahrsam behalten worden. Am Donnerstagmorgen sei der Pößnecker allerdings – „nach Rücksprache mit einem Richter“, so die Mitteilung der Polizei – wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

Seine Machete habe er nicht wiederbekommen. Die Waffe dient nun als Beweismittel. Der Mann werde sich wegen „mehrerer Straftaten verantworten“ müssen, so der zuversichtliche polizeiliche Ausblick.

Alarmiert wurde auch die Freiwillige Feuerwehr Pößneck. Sie sollte gegebenenfalls für die Polizei die Tür zum Machetenmann öffnen. „Wir kamen nicht zum Einsatz, glücklicherweise, denn in solchen Fällen ist das für uns immer heikel“, kommentierte der Pößnecker Ordnungsamtsleiter und Vize-Stadtbrandmeister Nico Schwenke auf Nachfrage dieser Zeitung.