Pößneck: Mehrere Bands rocken am Freitag das Schlettweiner Bergschlösschen

In Schlettwein zum zweiten Mal auf der Bühne ist das Arnstädter jazzy-duo, hier beim Auftritt zur Besten-Gala von „Herzklopfen kostenlos“ am 2. September auf der Pößnecker Marktbühne.

Pößneck. Benefizkonzert zugunsten des Jenaer Ronald-McDonald-Hauses. Welche Künstler das Wohltätigkeitsprogramm unterstützen:

Nach dreijähriger Pause findet am Freitag, 13. Oktober, wieder eine Rocknacht mit mehreren Bands im Schlettweiner Bergschlösschen statt.

Anlass der Veranstaltung ist zum fünften Mal ein Benefizkonzert zugunsten des Jenaer Ronald-McDonald-Hauses. In dieser Einrichtung finden Eltern schwerkranker Kinder aus der Region ein Zuhause auf Zeit und erhalten somit die Unterstützung, die sie in schwieriger Zeit benötigen.

Einlass am Freitag ist ab 18.30 Uhr. Los geht es auf der großen Bühne gegen 19.30 Uhr.

Das Konzert bestreiten – alphabetische Reihenfolge – Batucaca mit Gästen, Frisch gestrichen, das Jazzy-Duo, die Lunics, Married Died und Saitensprung. Die Künstler stammen alle aus Thüringen. Für den guten Zweck verzichten sie auf ihre Gage.

Musiker verzichten auf ihre Gage

Die Musiker eint zugleich, dass sie diese Veranstaltung um die Initiatoren Jens Näser, Ingo Böhme und Danilo Körber mindestens zum zweiten Mal unterstützen.

Mehrere Firmen haben Spenden zugesagt.

Steffi Uecker, Leiterin des Ronald-McDonald-Hauses in unmittelbarer Nähe des Uniklinikums in Jena, ist angesichts der langjährigen Unterstützung aus Pößneck überwältigt: „Ich freue mich, dass wir in diesem Jahr wieder in Schlettwein zusammen kommen können. Es gibt eine sehr herzliche Partnerschaft zwischen Pößneck und Jena. Ich bedanke mich schon einmal bei allen, die uns unterstützen, und freue mich auf den Abend, vor dem wohl alle auch ein wenig Lampenfieber haben.“