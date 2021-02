Pößneck: Mit Frühblühern für den Neustart gerüstet

Pößneck. In der Gärtnerei Telle in Pößneck ist man froh, ab Montag wieder öffnen zu dürfen.

„Es wird Zeit, dass es wieder normal zugeht“, sagt Dieter Telle, Inhaber der gleichnamigen Gärtnerei in Pößneck, und blickt sehnsüchtig dem kommenden Montag entgegen, an dem er seinen Betrieb wieder öffnen darf. Denn ab 1. März und damit pünktlich zum Saisonbeginn ist den Baumschulen, Gartenbau- und Floristikbetrieben, die ihre Pflanzen und Blumen selbst kultivieren, der Neustart erlaubt, um so zu vermeiden, dass die vielen herangezogenen Frühjahrsblüher verderben.