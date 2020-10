Pößneck: Mosaik-Steinchen sind auf dem Weg zu den Kindern

Die Mitarbeiter des Freizeitzentrums Pößneck und Freiwillige verpacken dieser Tage 600 Tüten mit jeweils 81 bunten Mosaiksteinchen in Kartons. Etwa zwei Drittel der insgesamt 48.600 Teile umfassenden Stadtsilhouette, die eine Wand auf dem Stadtbad-Vorplatz verschönern soll, sind für die beiden Grundschulen in Pößneck und die in Langenorla bestimmt sowie für zwei Kindergärten und einige Privatpersonen.

Den Rest wollen die im Freizeitzentrum Tätigen in den nahen Herbstferien mit Unterstützung der zu betreuenden Kinder zusammensetzen. „Natürlich können noch Interessierte vorbei kommen und Tütchen abholen“, sagt deren Chefin Juliane Riemann.

Das Ziel: In der ersten Novemberwoche sollen alle Steinchen auf den 600 Grundplatten aufgeklebt sein. Die Grundschule Pößneck-Ost hat 170 Bausätze, jene in Pößneck-West 110, die in Langenorla 80, die beiden Pößnecker Kitas zusammen 20 sowie Privatpersonen 17 bekommen. Die restlichen 200 Päckchen werden im Freizeitzentrum verarbeitet.

Zusammensetzen bereits im Schützenhaus geprobt

Das Kunstwerk, das drei mal acht Meter misst, haben die Frauen und ein Mann über Wochen probeweise im Schützenhaus zusammengesetzt. „Am zweiten Oktober waren wir endlich fertig“, so Riemann. Das in 600 Quadrate eingeteilte Mosaik haben die Mitarbeiter in Einzelteilen in Tüten verpackt. Eine Grundplatte, die Anleitung und Pulver zum Anrühren des Klebers sind außerdem darin zu finden.

Ergänzt wird das Ganze mit einem eigens dafür kreierten Rätsel, basierend auf einer Stadtführung für Kinder. Denn mit dem stadtgeschichtlichen Rundgang „verdienen“ sich die Teilnehmenden quasi die Pakete.

„Die Mauer ist schon vorbereitet, Büsche entfernt und der Fahrradständer versetzt“, so Samuel Kaufmann von der projektbegleitenden Stadtmarketing GmbH. Abhängig vom Wettergeschehen – die Mauer muss trocken sein – , werden dann individuelle Termine vergeben, bei denen unter Aufsicht die Mosaik-Platten an die Mauer gegenüber des Stadtbades angebracht werden.

Zum Schluss erhalte das Kunstwerk noch eine schützende Deckschicht, wie Kaufmann sagt.