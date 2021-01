Pößneck: Mund-Nasen-Schutz hilft Ladendiebin nicht

Eine junge Frau steckt in einem Geschäft Nagellack ein (gestellte Szene). In einem Pößnecker Supermarkt hatte es eine 25-Jährige aus dem Saale-Orla-Kreis vor allem auf Fußkettchen abgesehen.

Eine 25-Jährige aus dem Saale-Orla-Kreis sollte sich zu Beginn des Jahres vor dem Strafrichter des Amtsgerichtes Pößneck für einen Ladendiebstahl verantworten. Sie blieb ihrem Prozess allerdings fern. Davon gekommen ist sie trotzdem nicht.

Was war passiert?

Die junge Frau suchte im Juni des vergangenen Jahres den Rewe-Markt in Pößneck-Ost auf. Ob sie etwas gekauft hat, ist nicht bekannt. Sie hat allerdings jede Menge Fuß- sowie Arm- und Halskettchen nebst anderen Kleinigkeiten im Wert von insgesamt 102 Euro eingesteckt, um damit das Geschäft erst einmal ungestört verlassen zu können.

Ihre Beute muss sie noch auf dem Parkplatz sortiert haben. Jedenfalls fielen am Tag darauf in einem dortigen Abfallkübel die mehr oder weniger gebündelten Verpackungen des Billigschmucks auf. Der ungewöhnliche Fund landete auf dem Tisch einer Ladendetektivin. Die studierte die Marktüberwachungsvideos so lange, bis eine junge Frau mit Mund-Nasen-Schutz eindeutig als Diebin der genannten Accessoires sowie von Parfüm und Persil-Kleinstpackungen feststand.

Mutmaßliche Beschaffungskriminalität

Die Videosequenzen wurden mit einer Anzeige gegen Unbekannt an die Polizei weitergereicht. Die Ermittler wiederum recherchierten so lange, bis sie ein Gesicht ohne Maske vor Augen hatten. Die junge Frau auf den Filmschnipseln ähnelte nämlich einer bereits bekannten Ladendiebin und Drogenkonsumentin sehr. Die Beamten suchten mutmaßliche Adressen der Verdächtigen auf und gleich zwei Ex-Freunde erkannten die 25-Jährige sofort.

Es scheint, als seien die gestohlenen Waren gezielt ausgesucht worden, gab Strafrichter Dieter Marufke zu verstehen. Anzunehmen sei, dass die junge Frau die Kettchen vertickt habe, um sich mit dem Erlös Rauschgift zu besorgen.

Jetzt hat sie einen Strafbefehl mit einer Geldstrafe von 675 Euro (45 Tagessätze) am Hals. Sollte sie dieses Geld nicht aufbringen können, kann sie auch mit gemeinnütziger Arbeit büßen. Wenn sie allerdings wieder so tut, als wäre da nichts, sitzt sie die 45 Tage früher oder später im nächsten Frauengefängnis ab.

Der Strafbefehl ist noch nicht rechtskräftig.