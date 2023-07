Pößneck: Neue Messgeräte für den Physikunterricht

Pößneck. Stadtwerke Energie Jena-Pößneck bescheren das Gymnasium Am Weißen Turm Pößneck mit einem hübschen Sümmchen.

Die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck haben den Förderverein des Gymnasiums Am Weißen Turm Pößneck mit einer Spende von 2.800 Euro beschert. Das Geld wurde bereits für die Anschaffung hochwertiger Messgeräte verwendet, die im Physikunterricht zum Einsatz kommen.

„Die neuen Geräte erfreuen sich großer Beliebtheit und tragen zur Verbesserung des Lernumfelds und zur Steigerung des Interesses der Schülerinnen und Schüler an naturwissenschaftlichen Fächern bei“, teilen die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck mit. Der Versorger sei in „diversen Projekten und Kooperationen im Bildungsbereich“ mit dem Ziel engagiert, das Interesse der Jugendlichen an technischen Fächern zu wecken und ihnen entsprechende Perspektiven für ihre berufliche Zukunft aufzuzeigen.

Bildung ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft

„Wir freuen uns sehr, das Gymnasium am Weißen Turm Pößneck mit unserer Spende unterstützen zu können“, sagt Ines Eckert, Leiterin der Stadtwerke-Unternehmenskommunikation. „Bildung ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft und wir tragen gerne dazu bei, dass Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, in ihrer schulischen Laufbahn von modernsten Lehrmitteln zu profitieren. Es ist uns ein besonderes Anliegen, das Interesse an technischen Fächern zu wecken und junge Talente für eine mögliche Ausbildung in unserem Unternehmen oder ein technisches Studium zu begeistern.“

Die Stadt Pößneck ist mittelbar über die kommunale Stadtmarketing Pößneck GmbH beziehungsweise seit mehr als 20 Jahren mit 5,9 Prozent an den Stadtwerken Energie Jena-Pößneck beteiligt.