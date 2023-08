Pößneck: Neugierige sind vom Keller bis zum Dach willkommen

Pößneck. Die Pößnecker Schwerpunkte zum diesjährigen Tag des offenen Denkmals am 10. September.

Zum diesjährigen Tag des offenen Denkmals am 10. September wird es in Pößneck zwei Schwerpunkte geben. Zum einen wird die Aufmerksamkeit der interessierten Öffentlichkeit auf den Rosengarten gelenkt, der seit einem guten Jahr im städtischen Besitz ist und vom Verein Oepitzer Heimatfreunde belebt werden soll. Zum anderen kann man sich einmal in dem oft als Villa wahrgenommenen Lederwerkskontor in der Saalfelder Straße 32-34 umsehen, das sich ebenfalls in kommunalem Eigentum befindet. Das geht aus Ankündigungen der Stadt Pößneck hervor.

Mitglieder des Anfang des Jahres gegründeten Heimatvereines aus dem Stadtteil Öpitz wollen am 10. September insgesamt vier lockere Führungen durch den ehemaligen Landgasthof mit Kulturhaus-Funktion an der hinteren Karl-Marx-Straße anbieten, und zwar um 9, 11, 13 und 15 Uhr. Es werde Interessantes zur Geschichte des Objektes und des einstigen angeschlossenen Biergartens zu erfahren sein. „Es geht über das Erdgeschoss beziehungsweise den Bereich des ehemaligen Kindergartens hoch in den Saal und die ehemaligen Wohnungen“, heißt es in der Einladung der Heimatfreunde. „Auf dem Boden ist der ehemalige genietete Löschwasserbehälter zu bestaunen. Der Felsenkeller ist beleuchtet und kann somit begangen werden. Im Garten werden neue Erkenntnisse über den ehemaligen Schützenverein mit seinem Schießstand offenbart.“

Das Kontorgebäude wiederum, das seit Jahrzehnten leer steht und zuletzt auch Wohnzwecken gedient hat, soll für die Landesgartenschau Orlatal 2028 in einen ansprechenden Zustand gebracht werden. Die künftige dauerhafte Nutzung ist offen. Die „Villa“ wurde 1907 als repräsentative Geschäftsstelle für das damals schon seit Jahrzehnten exis­tierenden Lederwerk des Fabrikanten Emil ­Brüderlein errichtet. Am 10. September steht in der Zeit zwischen 10 bis 14 Uhr der städtische Bauamtsmitarbeiter Heiko Jobst für Fragen vor Ort zur Verfügung.

Blick in einen mittlerweile aufgeräumten Großraum der Lederwerksvilla kurz nach der Übernahme des Objektes durch die Stadt Pößneck. Foto: Marius Koity / OTZ

Der Denkmalstag findet in diesem Jahr zum 30. Mal statt. Im Mittelpunkt der bundesweiten Veranstaltung stehen die außergewöhnlichen Eigenschaften, die ein Gebäude zum Denkmal machen.