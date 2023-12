Pößneck, Neustadt und Triptis schlagen gemeinsam mit Planungswettbewerbssieger-Büro Station C23 aus Leipzig erste terminliche Pflöcke zur Landesgartenschau Orlatal 2028 ein

Pößneck/Neustadt/Triptis Klare Ansage des Neustädter Bürgermeisters Ralf Weiße: „2028 klingt nach viel Zeit. Tatsächlich spielt die Zeitschiene eine enorme Rolle. Wir können uns nicht erlauben, an irgendeiner Stelle zu bummeln.“

Pößneck/Neustadt/Triptis Auf dem langen Weg zur Landesgartenschau Orlatal 2028 wird auch das kommende Jahr eher eines der Vorbereitungen sein. In den nächsten zwölf Monaten sollen vor allem die umfassenden Planungen voran getrieben werden, waren sich Vertreter der Landesgartenschaustädte Pößneck, Neustadt und Triptis kurz vor Weihnachten bei der ersten Beratung mit der Geschäftsführung des Landesgartenschauplanungswettbewerbssieger-Büros Station C23 aus Leipzig einig.

Hierbei sollen bis zur sogenannten Leistungsphase 3 der Objekt- und Fachplanungen die drei Städte gemeinsam betrachtet werden. Ab Leistungsphase 4, also für alles zwischen Genehmigungsplanung über Bauüberwachung bis zur Gewährleistungsverfolgung, soll es individuelle Betrachtungen geben. Entsprechende Abstimmungen sollen gleich nach dem Jahreswechsel aufgenommen werden.

Stadträte sind spätestens im März gefragt

Die Gesprächs- und Verhandlungsergebnisse sollen in Vertragswerke der Landesgartenschau-Partner mit dem Leipziger Büro münden, mit welchen sich die drei Stadträte spätestens im März befassen sollen. Viel mehr dürften die jetzigen kommunalen Parlamente nicht mehr mit der Landesgartenschau Orlatal 2028 zu tun haben.

In der Öffentlichkeit werde man die Vorbereitungen auf die Großausstellung mit Gebäudeabbrüchen oder Baufeldfreimachungen an einzelnen Stellen wahrnehmen. Mit Maßnahmen in diesem Sinne sei im neuen Jahr im Neustädter Buteilepark und vor allem auf dem Lederwerk-/Getreidewirtschaft-Gelände in Pößneck zu rechnen.

Ausstellung aktuell in Neustadt und dann in Triptis

Das Interesse an der Landesgartenschau soll mit weiteren Stadtführungsangeboten wach gehalten werden. Der Orlaradeltag 2024 ist für den 7. Juli terminiert. Die Wanderausstellung mit den Landesgartenschauwettbewerbsbeiträgen ist nach dem Auftakt im Pößnecker Bilke-Saal nun noch bis 9. Januar im Foyer des Neustädter Lutherhauses und vom 11. bis 30. Januar im Triptiser Schützenhaus zu sehen. Wohl nach den Kommunalwahlen wollen Pößneck und Triptis dem Neustädter Beispiel folgen und Landesgartenschaubeiräte bilden.

„2028 klingt nach viel Zeit“, sagte der Neustädter Bürgermeister Ralf Weiße (BfN) am Rande der mehrstündigen Beratung, zu welcher es im Saal des Triptiser Rathauses gekommen war. „Tatsächlich spielt die Zeitschiene eine enorme Rolle. Wir können uns nicht erlauben, an irgendeiner Stelle zu bummeln.“ Vor dem Hintergrund der Bürgermeister- und Stadtratswahlen im kommenden Frühjahr war er sich mit seinen Kollegen Michael Modde (parteilos) aus Pößneck und Peter Orosz (Feuerwehr) aus Triptis zudem in diesem Punkt einig: „Wir hoffen, dass es eine positive Begleitung der Landesgartenschau auch nach den Wahlen geben wird.“

Michael Rudolph und Sigrun Langner, die beiden Inhaber der Station C23, gaben zu verstehen, dass sie in ihrem Betrieb mit Sitz in Leipzig und Niederlassung in Weimar eine vier- bis fünfköpfige Arbeitsgruppe für die Landesgartenschau Orlatal bilden werden. Damit dürfte in den nächsten Jahren bis zu einem Drittel der Büro-Mitarbeiter mit Pößneck, Neustadt und Triptis zu tun haben. „Es wird nicht langweilig sein“, kommentierte Langner. Rudolph stellte zum einen fest: „Es ist für uns das richtige Projekt zum richtigen Zeitpunkt.“ Zum anderen sagte er: „Eine Landesgartenschau zu machen, ist immer eine Auszeichnung.“

360.000 Besucher erwartet

Die Station C23 hat in der Vergangenheit größere Bereiche der sächsischen Landesgartenschauen in Oelsnitz 2015 und Torgau 2022 neugestaltet. Zudem war die Station C23 an den sächsischen Landesgartenschauen Löbau 2012 und Reichenbach 2009 beteiligt. Die Entwicklung größerer Brachen scheint eine Spezialität der insgesamt 16-köpfigen Firma zu sein.

Die Landesgartenschau Orlatal soll rund sechs Monate lang in der Zeit zwischen April und Oktober 2028 gefeiert werden. Die drei Städte wollen bis dahin mindestens 28 Millionen Euro verbauen und mit ihren Projekten pünktlich fertig werden. Die sollen etwa 360.000 Besuchern präsentiert werden.