Von Zuhause aus die Schulbank drücken: Die Volkshochschule Saale-Orla-Kreis baut ein zusätzliches Angebot an Online-Kursen auf.

Pößneck. Die Volkshochschule Saale-Orla will insbesondere Eltern Tipps geben.

Was ist beim Schlafen normal? Wo sollen Kinder schlafen? Wie können Eltern ihrem Nachwuchs helfen, dass er durchschläft?

Auf diese und weitere Fragen will der Online-Kurs „Schlaf, Kindlein schlaf…“ der Volkshochschule Saale-Orla mit Sitz in Pößneck Antworten anbieten. Er findet am 12. November ab 10 Uhr statt. Eine Anmeldung ist bis 5. November unter Telefon 03647/448144 erforderlich.