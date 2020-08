Pößneck: Online-Riesen wird Lokales entgegengesetzt

Die lokalen Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen stehen für Lebensqualität in ihren Städten. Daran will im September eine bundesweite Aktion mit dem Leitmotiv „Heimatshoppen“ erinnern. Die Initiative der Selbstständigen Unser Pößneck schließt sich dieser Kampagne mit Unterstützung der Industrie- und Handelskammer für Ostthüringen an.

Zum „Heimatshoppen“ in Pößneck wird vom 5. bis 12. September eingeladen. Nach jetzigem Stand machen 30 Geschäfte und Gaststätten sowie Markthändler mit, informierte Ingvelde Schmidt von der Selbstständigen-Initiative. Die Aktion sei nicht nur auf die Innenstadt beschränkt. So würden auch Läden wie Mode-Exklusiv aus Öpitz oder Uwe’s Sportshop und Freemod aus Pößneck-Ost mitwirken.

Verbraucher können nicht nur mit Sonderrabatten oder Extras in den teilnehmenden Geschäften rechnen. Vielmehr wird eine Stempelkarte ausgegeben, mit welcher Punkte gesammelt werden können. Unter den Teilnehmern, die im Aktionszeitraum die meisten Geschäfte aufgesucht beziehungsweise in diesen etwas gekauft haben, werden „attraktive Preise“ verlost.

„Heimatshoppen“ setze gewissermaßen die Schaufensterverhüllungsaktion der Pößnecker Innenstadthändler von 2019 fort, so Ingvelde Schmidt. Der Kampf gegen Onlinehandelsriesen wie Amazon sei noch nicht aufgegeben, sagte sie.

Noch unklar ist, ob das Heimatshopping von einem Ersatzstadtfest gekrönt werden kann. Das Infektionsschutzkonzept für eine solche Veranstaltung, die am 13. September als „Sommersonntag“ gefeiert werden soll, sei vom Gesundheitsamt der Kreisverwaltung noch nicht genehmigt, bedauerte Bürgermeister Michael Modde (parteilos).