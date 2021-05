Pößneck: Online-Workshop über Jüdisches Leben in Deutschland

Pößneck. Künstlerin Sarah Borowik-Frank steht am 12. Mai im kostenlosen Online-Bildungsangebot „Jüdisches Leben in Deutschland“ für Fragen rund um den jüdischen Alltag zur Verfügung.

Was macht jüdisches Leben in Deutschland aus? Welche jüdischen Traditionen, Feste und Bräuche sollte jeder kennen? Wie erleben Jüdinnen und Juden Antisemitismus in ihrem Alltag? Diese und andere Fragen beantwortet die Künstlerin Sarah Borowik-Frank am Mittwoch, 12. Mai, von 19 bis 20.30 Uhr in einem Online-Workshop, das im Begleitprogramm der dieser Tage erfolgten Pößnecker Stolperstein-Verlegung stattfindet.

Unter anderem ist die Künstlerin mit ihrem Podcast „Hustle Tov“ bekannt. Sie steht als Schauspielerin auf Theaterbühnen oder ist bei Poetry Slams aktiv, inszeniert eigene Stücke und ist in der Literatur- und Comic-Szene aktiv. Auf ihren Social-Media-Kanälen thematisiert sie vor allem ihre eigene „Jüdischkeit“. Außerdem ist sie in der Bildungsarbeit zum Judentum tätig und setzt sich aktiv gegen Antisemitismus ein

Der Workshop ist ein Kooperationsprojekt der AG Geschichtswerkstatt von Pößneck Alternativer Freiraum e.V. und der GRÜNEN JUGEND. Interessierte jeder Altersgruppe sind herzlich eingeladen. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist möglich per Mail an stolpersteine-poessneck@gmx.de sowie über die Facebook-Seite der Pößnecker Initiative für Stolpersteine.

Link zur Veranstaltung: https://zoom.us/j/98857711948?pwd=Q2FhMy83K2d5QVRpdnk3elVzRUJLUT09Weitere Informationen und der Podcast sind zu finden unter https://hustletov.de/.