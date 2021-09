Pößneck: Queen-Show im Schützenhaus

Pößneck. Die im vergangenen Jahr coronabedingt ausgefallene Veranstaltung wird jetzt nachgeholt.

Im Pößnecker Schützenhaus wird am 6. Oktober die Show „Forever Queen“ nachgeholt, die im vergangenen Jahr coronabedingt ausgefallen war. Beginn an dem Mittwoch ist um 19.30 Uhr.

Den Fans der Kult-Band Queen um den Ausnahmekünstler Freddie Mercury wird eine „temperamentvolle und einzigartig inszenierte“ Bühnen-, Multimedia- und Lichtshow versprochen. Die Rockmusiklegenden vergegenwärtigt die internationale Cover- und Showgruppe Queenmania.

Bereits erworbene Tickets sind nach wie vor gültig. Ansonsten sind Karten unter anderem im Stadtbad und in der Buchhandlung Am Markt in Pößneck erhältlich.