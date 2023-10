Pößneck/Rovereto: Fantastisches deutsch-italienisches Zusammenspiel

Pößneck. Ein Orchester besucht Italien: Die Höhepunkte der jüngsten Auslandsfahrt der Musikschule Saale-Orla Pößneck.

Mit einer Fülle positiver Eindrücke und schöner Erlebnisse sind Schüler und Lehrer der Musikschule Saale-Orla Pößneck von einer fünftägigen Orchesterfahrt ins norditalienische Rovereto zurückgekehrt. Vom 30. September bis 4. Oktober waren 32 Nachwuchsmusiker sowie zehn Lehrkräfte und Fördervereinsmitglieder als Betreuer im Zuge eines Gegenbesuchs Gäste der Scuola Musicale „Jan Novak“ aus Villa Lagarina bei Rovereto. „Es war großartig!“, resümierte StefanBlecks als Vorsitzender des Musikschulfördervereines die Auslandstournee und Bildungsreise.

„Trotz vieler Staus kamen wir fast pünktlich an“, so Blecks. „Ein toller Empfang unserer Gastgeber ließ uns die müden Beine vergessen.“ Noch am Ankunftsabend habe es einen kleinen Nachtspaziergang auf den Spuren Mozarts und Goethes gegeben, die im 18. Jahrhundert in Rovereto weilten.

Besonderes Erlebnis im Teatro Zandonai

Der 1. Oktober beziehungsweise zweite Tag der Orchesterfahrt sei ganz dem Auftritt an dem Sonntagabend gewidmet gewesen. Das Pößnecker Jugendsinfonieorchester DaCapo unter Leitung von CorneliusHofmann sowie das Junior- und das Senior-Orchester der gastgebenden Musikschule bestritten ein Festkonzert, das laut Blecks mit viel Beifall bedacht worden sei. „Es war ein fantastischer Abend im traumhaften Konzertsaal des Teatro Zandonai“, berichtet er. „Das Zusammenspiel der beiden Orchester war ein ganz besonderes Erlebnis.“

Der 2. und der 3. Oktober hätten ganz im Zeichen der Allgemeinbildung gestanden. So habe man in Rovereto unter anderem die Gedenkstätte CampanadeiCaduti (deutsch: Gefallenenglocke) in der einstigen Frontstadt des Ersten Weltkrieges besucht. Eine der größten läutenden Glocken der Welt erinnere mit ihren allabendlichen 100 Schlägen an die Toten aller Kriege. „Das dazugehörige Dokumentationszentrum und die aktuelle Ausstellung zur Situation der Menschenrechte auf der Welt haben bei Schülern und Lehren einen ebenso nachhaltigen Eindruck hinterlassen wie die Glocke selbst“, so Blecks.

Jugendaustausch soll vertieft werden

Bei einem Abstecher nach RivadelGarda habe man die Füße im Gardasee abkühlen können. Und ein weiterer Ausflug habe nach Verona geführt, wo man die weltberühmte Arena und natürlich den Balkon von Romeo und Julia in Augenschein genommen habe.

Der musikalische und Jugendaustausch zwischen Pößneck und Villa Lagarina beziehungsweise Rovereto soll in den nächsten Jahren kontinuierlich vertieft werden.