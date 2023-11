Pößneck: Rudy Giovannini teilt sich die Bühne mit einheimischen Kindern

Pößneck. Fanclub fiebert dem fast schon traditionellen Weihnachtskonzert im Schützenhaus entgegen.

Auf seiner Weihnachtstournee 2023 mit Auftritten im gesamten deutschen Sprachraum macht der Südtiroler Volksmusikstar Rudy Giovannini am 16. Dezember auch im Pößnecker Schützenhaus Station. Sein fast schon traditionelles Weihnachtskonzert im Orlatal beginnt an dem Samstag um 15 Uhr (Einlass ab 14 Uhr).

Seinen Fans wird ein schöner und humorvoller Abend mit wohlklingendem Gesang versprochen. Neben dem Besten aus seiner gut zwanzigjährigen Laufbahn darf man sich auch auf Lieder von seiner jüngsten CD freuen.

Familiärer Umgang

Aufgrund des großen Erfolges im vergangenen Jahr wird erneut ein gemeinsamer Auftritt von Rudy Giovannini mit dem Kinderchor der Musikalischen Grundschule Pößneck-Ost unter Leitung von André Kraft neu aufgelegt. Welcher Titel gemeinsam gesungen wird, ist noch eine Überraschung.

Konzertgastgeber ist der Rudy-Giovannini-Fanclub Pößneck. Dieser rührigen Gemeinschaft zuliebe, kommt der als „Caruso der Berge“ bekannte Solokünstler, der am Wochenende 57 geworden ist, immer wieder gern ins Orlatal. Seine grundsätzlich ausverkauften Pößnecker Konzerte mit ihrem besonderen familiären Ambiente locken regelmäßig insbesondere ältere Herrschaften aus ganz Mitteldeutschland für ein paar Stunden oder auch ein Wochenende in die Stadt. Hier hat Giovannini in der Vergangenheit schon die Stadtkirche und die Shedhalle gefüllt.

Auf einen bis auf den letzten Platz gefüllten Saal hofft der Fanclub auch dieses Mal. Bei ihm beziehungsweise bei Marianne Krause unter Telefon 0 36 47/41 48 34 oder in der Pößnecker Buchhandlung Am Markt sind auch Vorverkaufskarten erhältlich.