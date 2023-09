Wandertag einer Pößnecker Schulklasse im Bad am Wald in Pößneck, hier ein Gruppenrutschen auf der Breitrutsche ins Nichtschwimmerbecken: Das wäre jetzt noch ein paar Tage länger möglich.

Pößneck: Saison im Bad am Wald wird verlängert

Pößneck. Die bäderbetreibende kommunale Stadtmarketing Pößneck GmbH reagiert auf die sonnigen Wetterprognosen der nächsten Zeit.

Die Saison im Bad am Wald in Pößneck wird um fünf Tage verlängert. Das teilte am Freitag Nils Leucht, Geschäftsführer der bäderbetreibenden Stadtmarketing Pößneck GmbH, mit.

„Für die nächste Woche werden wieder sommerliche Temperaturen vorhergesagt und da wollen wir für die Schulkinder und die Erwachsenen, die nach der Schule und nach Feierabend die Erfrischung suchen, das Freibad noch bereithalten“, so Leucht.

Fünf Tage immer nachmittags geöffnet

Konkret ist das Bad am Wald von Montag, 4. September, bis Freitag, 8. September, jeweils zwischen 13.30 bis 18.30 Uhr geöffnet.

Eigentlich sollte die erste Saison nach der Wiedereröffnung des Bades am Wald mit dem Sonntag, 3. September, enden, zumal das Personal im wieder normal geöffneten Stadtbad gebraucht werde. Mit einigem Aufwand sei eine Umschichtung dergestalt gelungen, dass der Freibad-Spaß nun verlängert angeboten werden könne.

Nächste Woche soll es tagsüber bei einer Regenwahrscheinlichkeit von Null bis zu 29 Grad warm werden.