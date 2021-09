Pößneck: Sanierung des Bad am Waldes mit erforderlichen Abbrucharbeiten endlich aufgenommen

Abriss Schwimmbecken "Bad am Wald" in Pößneck

Im Pößnecker "Bad am Wald" hat der Abriss der beiden Schwimmbecken begonnen. Damit wurde die Sanierung des Freibades eingeläutet. Am Donnerstag war ein Baggerfahrer im Nichtschwimmerbecken zugange. Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken sollen spätestens im Oktober erledigt sein. Spätestens ab November soll an den Fundamenten der neuen Becken gearbeitet wird. Die Erneuerung des Bades am Wald inklusive notwendiger neuer Entwässerung wird nach jetzigem Stand rund 4,1 Millionen Euro kosten. Es sei von einer etwa fünfzehnmonatigen Bauzeit auszugehen. Im Spätsommer/Frühherbst 2022 könnte es zu einem Probebetrieb kommen. Mit einem regulären Betrieb sei erst zur Freibadsaison 2023 zu rechnen. Das ist zumindest der heutige Stand.

Foto: Marius Koity