Pößneck: Schüler erfahren, wie die Welt verändert wurde

Projektwoche Buchdruck in der Grundschule Am Rosenhügel Pößneck: Emma Kruk (links) und Frieda Pfletscher lernen alte Drucktechniken kennen.

Pößneck. Was im Mittelpunkt einer spannende Projektwoche der Erst- bis Viertklässler von der Grundschule Am Rosenhügel Pößneck stand.

Woher kommen unsere Lieblingsbücher? Wie werden sie hergestellt? Und wer hat eigentlich die erste Druckpresse erfunden?

Diese und viele weitere Fragen stellten sich die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Am Rosenhügel aus Pößneck in einer Projektwoche rund um das Thema „Buchdruck“. Die Lernenden der ersten bis vierten Klasse konnten in dieser Zeit in die Welt der Schwarzen Kunst eintauchen und viel Neues rund um die Entstehung, Bedeutung und Technik des Buchdrucks kennenlernen. Dabei durften sie selbst eine historische Druckerpresse ausprobieren, welche von Wolfgang Lutz beziehungsweise der Pößnecker Schaudruckerei freundlicherweise bereitgestellt wurde.

Doch es wurde nicht nur in die Vergangenheit geblickt. Mit großzügiger Unterstützung von Tino Büschel, Mitarbeiter der Großdruckerei GGP Media GmbH, und Martina Rübesam, Leiterin der Stadtbibliothek Pößneck, konnten die Kinder erfahren, wie sich eine Idee zu einem Buch entwickelt.

Die künstlerische Seite durfte nicht fehlen

Aber auch die künstlerische Seite des Drucks durfte nicht fehlen. Im Mehrgenerationenhaus/Freizeitzentrum Pößneck wurde den Schülerinnen und Schülern gezeigt, dass man mehr als nur Bücher drucken kann. Und es wurden nicht nur Beutel bedruckt, sondern auch eigenes Papier wurde geschöpft.

Mit der tatkräftigen Hilfe von Frank Mylius, Fachbereichsleiter Druck-und Medientechnik an der Pößnecker Berufsschule, und zweier Auszubildenden probierten die vierten Klassen, wie durch Siebdruck ein Bild auf Papier oder sogar auf einen Pullover gebannt werden kann.

Am Ende der spannenden Projektwoche hatten die Mädchen und Jungen der Grundschule Am Rosenhügel bleibende Eindrücke. Sie erfuhren, wie die Erfindung des Buchdruckes die Welt verändert hat. Und vielleicht schreibt oder druckt das eine oder andere Kind später im Leben selbst Bücher.