Pößneck: Schulung für Verkehrsteilnehmer

“Vorfahrt gewähren“-Schild an einem Kreisverkehr.

Pößneck. Die Volkshochschule will in einem Kurs das Wissen über die wichtigsten Vorfahrtsregeln schärfen.

Immer wieder kommt es in der Region zu Unfällen, die auf Vorfahrtsfehler zurückzuführen sind. Diese wird von Grundregeln, Verkehrszeichen, Ampeln und der Polizei bestimmt.

Doch was gilt wann? Antworten auf solche Fragen gibt eine etwa anderthalbstündige, kostenfreie Verkehrsteilnehmerschulung der Volkshochschule Saale-Orla in Pößneck, die am Donnerstag, 15. Oktober, ab 18.30 Uhr mit Fahrlehrer Eberhard Weiser stattfindet.

Eine Anmeldung unter Telefon 03647/44 81 44 ist erforderlich, teilt die Volkshochschule mit.