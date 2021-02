Pößneck: Sogar die Schwiegermutter ist gnädig

Pößneck/Neustadt. 33-Jähriger aus dem Orlatal muss sich am Amtsgericht Pößneck wegen Tätlichkeiten in der Familie verantworten.

Ein 33-Jähriger aus dem Orlatal ist am Amtsgericht Pößneck wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung sowie unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten und zwei Wochen auf Bewährung verurteilt worden. Zudem muss der Hartz-IV-Empfänger binnen eines Jahres 150 Sozialstunden leisten, wobei ihm 100 erlassen werden, wenn er sich in dieser Zeit erfolgreich um einen Job bemüht.